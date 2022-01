Indiqué par l’Eglise, le vrai devoir des chrétiens en 2022

Ce dimanche nous avons réentendu le célèbre passage de saint Paul (1Corinthiens 12,12-30) : “Vous êtes corps du Christ …” Dieu a voulu qu’il n’y ait “pas de divisions dans le corps”, dit Paul. Mais l’Eglise a toujours connu des divisions, dues parfois à de sincères affrontements théologiques – et souvent (comme aujourd'hui) à l’intrusion illégitime de la partisanerie politique :

Les catholiques vivent cela en France ces temps-ci. Lancé à grand tapage de médias, un parti politique fait intrusion dans le catholicisme et prétend diviser les catholiques en deux camps : ceux qu’il taxe de “progressisme islamo-gauchiste” (les fidèles loyaux envers le pape et les évêques unis au pape) ; et ceux qu’il appelle “défenseurs de la chrétienté”. Dans l’idiome de ce parti, le mot chrétienté désigne en réalité la population des années 1950 : quand il y avait peu d’immigrés maghrébins et africains… Mais beaucoup d’immigrés africains sont chrétiens, ce qui rend boiteuse cette prétendue “défense de la chrétienté”. Et au sujet des immigrés musulmans, le parti en question est-il sincère ? Ce dont il rêve contre eux n’est pas de “défendre la chrétienté” (prétexte religieux) mais de les chasser de l’Hexagone (exclusion ethnique) ; employer à ce propos le mot chrétienté est donc une imposture, et c’est traiter les catholiques comme des imbéciles pour lesquels chrétienté et ethnicité seraient synonymes. Des imbéciles non-chrétiens, donc, comme le savent tous ceux qui connaissent un peu le catéchisme.

Du reste, parler de “chrétienté” relève du fantasme. Ce mot ancien désignait une société dont la population et les institutions étaient officiellement chrétiennes. Or la grande majorité des Français “de souche”, aujourd’hui, ne partagent pas la foi chrétienne : ce qui influence les institutions. Notre société n’a donc rien d’une chrétienté. Et la mission des chrétiens n’est certainement pas une “défense de la chrétienté”… Comme le disait déjà en 2005 le curé* de la cathédrale Saint-Louis de Versailles : “Les réflexes de bien des demandeurs de rites catholiques les poussent à penser comme si nous étions encore en chrétienté, comme si le catholicisme allait de soi, comme si nous jouissions d’une situation acquise devant l’opinion publique. Or c’est une illusion d’optique. De plus en plus notre référence ne sera plus la chrétienté mais l’Eglise naissante au milieu d’un monde païen ; avec une complication supplémentaire : les préjugés contre une religion qui a une histoire étendue sur deux millénaires… C’est pourquoi il est si important que nos paroisses deviennent davantage des communautés ferventes et rayonnantes, ouvertes et accueillantes, missionnaires au sens le plus fort du terme, celui de la première annonce.”

Et comme l’écrit la méditation dominicale** de ce dimanche dans le mensuel Parole et prière : “Le corps de l’Eglise n’a pas besoin d’être triomphant pour exister. Il faut juste qu’il accepte de reconnaître le Christ comme son Dieu et sauveur, et qu’il marche à sa suite, humblement, là où on est. Si chaque cellule de ce corps s’efforce de garder la foi et de la transmettre aux cellules qui la touchent, alors Jésus trouvera cette foi encore en vie quand il reviendra pour nous emmener dans le Royaume. ”

Nous sommes là très loin des rhétoriques électorales.

__________

* le P. Jean-Marc Bot.

** par le P. Fabrice Chatelain.