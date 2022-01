Ne pas confondre idéologies et santé publique !

Affaire Djokovic, délires sur internet et dans la rue... Ma chronique à Radio Présence (Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Un mot sur l’affaire Djokovic. Ce qu’on ne dit pas, c’est que dans son pays ce champion de tennis est lié au parti le plus extrême. Ce qui le conduit à plusieurs choses. Primo, adopter la thèse de son ami le Dr Nestorovic selon lequel les Serbes auraient un gène spécial qui les immuniserait contre le coronavirus ; secundo, mélanger le patriotisme serbe au refus des vaccins. Bien sûr les Serbes ont de sérieuses raisons d’en vouloir aux Etats-Unis et à leurs alliés. Mais de là à dire que le vaccin c’est la même chose que l’OTAN qui bombardait Belgrade, il y a une distance qui ne peut pas raisonnablement être franchie… Djokovic la franchit pourtant, d’un bond d’athlète, en se considérant, selon le vœu de son propre père, comme "le Spartacus des petites nations opprimées par l’Amérique et les mesures sanitaires".

On a le droit de penser que les Etats-Unis pèsent trop lourd sur le continent européen. Mais il est aberrant d’ajouter qu’on doit rejeter les vaccins parce que les laboratoires sont américains, et que le virus serait un mensonge commercial inventé par les laboratoires !

Mélanger le politique et le sanitaire est malsain. Le sanitaire concerne la santé publique, qui est le bien commun par excellence : tous devraient pouvoir en convenir au-delà des querelles de partis. Personne (ni les gouvernants ni les oppositions) ne devrait manipuler politiquement les questions de santé, dans quelque intérêt que ce soit.

Actuellement, en France, certains tiennent sur les vaccins le même genre de discours fantasmatiques que les amis de Djokovic : ce qui amène à des positions aussi peu réalistes que les siennes. D’autres se servent de l’urgence sanitaire pour perturber ou retarder la campagne présidentielle. Etc... Ainsi la lutte contre la pandémie n’est plus le domaine d’une union sacrée : elle devient un outil politique ou idéologique, et cela fausse la vision du problème. Cela influence aussi, fatalement, une partie de l’opinion publique, en semant la division là où devrait régner l’unité.

La santé ne devrait pas devenir un objet de polémiques : elle est un droit humain, nous rappelle le Compendium de la doctrine sociale catholique. Donc elle requiert de la part de tous, gouvernants et gouvernés, un sincère esprit de service.

Comme dit aussi le Compendium : “Le bien commun exige d'être servi pleinement, non pas selon des visions réductrices subordonnées aux avantages partisans que l'on peut en retirer, mais à partir d'une logique visant à prendre les responsabilités aussi largement que possible”. Tout le monde pourrait méditer ça. >>