Symptomatique : l’Elysée refuse le Panthéon à Molière

Louis XIV donne une leçon aux courtisans en faisant déjeuner Molière à sa table Mon éditorial du lundi 7h55 à RCF :

<< La société actuelle a le génie des polémiques absurdes, et la campagne électorale renforce cette tendance. La dernière polémique concerne… Molière. L’acteur Francis Huster et deux candidates à la présidentielle – Anne Hidalgo et Valérie Pécresse – veulent qu’il entre au Panthéon. L’Elysée répond : “Non, parce que Molière a vécu avant les Lumières et la Révolution”. Francis Huster s’en étonne et déclare, je cite : “Si le Panthéon n’est fait que pour retracer la gloire de la France à partir de la Révolution, alors mieux vaut ne plus jouer du Molière, du Racine, du Beaumarchais !” L’Elysée, accusé d’inculture par Huster, riposte alors au nom des grands principes. Un conseiller présidentiel déclare à la presse : “Le Panthéon est un temple laïque, enfant de la patrie républicaine engendrée par les Lumières !”

Diable. Voltaire et Rousseau ont droit au Panthéon, mais pas Molière ? Il ne peut pas être une gloire de la France parce qu’il est mort vingt ans avant la naissance de Voltaire ? Pourtant Voltaire – monarchiste à l’anglaise – ne fut pas plus républicain que Molière ! Et il n’existe aucune règle chronologique pour limiter les entrées au Panthéon… En 1792, par exemple, la Révolution décide de panthéoniser Descartes : or Descartes est mort depuis 1650, vingt ans avant Molière !

Et aujourd'hui, pour tout compliquer, parmi les personnages reposant au Panthéon il y a depuis 1811 trois dignitaires italiens de l’Eglise catholique : le cardinal de Kellie, le cardinal Caprara et le cardinal Mareri. Tous les trois étaient bien vus de Napoléon, mais ils n’ont vraiment aucun rapport, même lointain, avec la laïcité républicaine.

On ne voit donc pas de raison pour refuser le Panthéon au grand Molière.

Mais de tous temps il y eut des excès de zèle à son encontre... Ainsi, un jour, l’entourage de Louis XIV refuse d’admettre Molière au souper du roi ; mais le roi le fait asseoir à sa table, en disant sur un ton ironique : “Me voilà occupé de faire manger Molière, que mes officiers ne trouvent pas assez bonne compagnie pour eux !" C’est une anecdote que Francis Huster pourrait utiliser. >>