Shows politiques et abstentionnisme : le problème français

L'abstentionnisme va-t-il frapper aussi la présidentielle en 2022 ? Après La Défense, Villepinte et la désignation ultra-médiatique de la candidature LR, mon éditorial du lundi 7h55 à RCF :

Depuis hier dimanche, voilà deux revenants : Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Zemmour reculait dans les sondages. Mélenchon stagnait très en-dessous de son score de 2017... Or tous les deux viennent de réussir leur grand show de lancement de campagne : Mélenchon à La Défense, devant 3000 militants agitant le drapeau de son nouveau parti (“Union populaire”) et chantant la Marseillaise ; Zemmour à Villepinte, devant dix mille militants agitant le drapeau tricolore, chantant eux aussi la Marseillaise et acclamant le nouveau parti de leur candidat qui s’intitule, lui, “Reconquête”… Deux spectacles montés par des techniciens du grand meeting – celui de Zemmour étant même l’ancien architecte des grandes réunions de Nicolas Sarkozy.

Mais le show Mélenchon et le show Zemmour auront-ils un effet sur l’opinion publique française : celle qui vote de moins en moins, on a pu s’en apercevoir aux élections régionales ? Si les Français ne votent plus, disent-ils aux enquêteurs, c’est qu’ils ne croient plus dans la politique parce qu’ils trouvent que les promesses des candidats sont rarement suivies d’effet. Question promesses, Zemmour et Mélenchon n’en sont pas avares : Mélenchon dans le style participatif à la mode, avec son programme établi par ce qu’il appelle un “parlement de campagne” ; Zemmour dans le genre bonapartiste qui lui est cher, à coups de “je veux” et d’appels au sursaut national. On saura par les nouveaux sondages si ces roulements de tambour éveillent un écho chez les Français non-engagés.

On pourra d’ailleurs comparer avec les sondages de la candidate LR enfin désignée, Valérie Pécresse : ce sera intéressant parce qu’elle ne tiendra pas de meeting, elle, “par respect des mesures sanitaires”. De toute façon elle ne fait pas dans le tonitruant – question de style personnel...

Et tout cela devra être analysé dans le contexte général : ce scepticisme croissant des électeurs français, traduit en abstentionnisme, et qui devient menaçant pour la crédibilité de nos institutions. Que deviendra la démocratie si les gens ne votent plus ?