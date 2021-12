L'étrange "journalisme" des bergogliophobes

Après le bidonnage du "Benoît XVI va réhabiliter la FSSPX" (2010), le bidonnage des "lapins" (2015) et le bidonnage Vigano (2018), le même journal nous fait aujourd'hui le bidonnage "Bergoglio contre Aupetit” à propos des réponses du pape aux journalistes dans l'avion. Or il suffit de regarder la vidéo de ces réponses pour savoir ce que le pape a dit en réalité ; ça éviterait à bien des cathos de s'énerver à vide – une fois de plus – sur les réseaux sociaux. Ma chronique du mercredi 7h23 à Radio Présence (Toulouse Midi pyrénéen) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Re-re-voilà une désinformation sur le pape publiée une fois de plus par le même journal : celui qui annonçait il y a onze ans l’accueil triomphal des lefebvristes dans l’Eglise alors que Benoît XVI allait leur refermer la porte en raison de leur idéologie… Le même journal, en 2015, prétendait que François dans un avion avait accusé les familles nombreuses de se reproduire comme des lapins : en fait le pape avait dit son estime pour les familles nombreuses, tout en recommandant (comme l’Eglise l’a toujours fait) de n’avoir beaucoup d’enfants que dans la mesure où on a les moyens de les élever… En 2018, le même journal encore soutenait la tentative de putsch de Vigano contre le pape François, avant que ce coup monté par les trumpistes américains ne soit démasqué publiquement…

Et re-revoilà ce journal, en 2021, qui triture les propos du pape dans l’avion de retour de son voyage en Grèce, en prétendant que François a accusé l’archevêque de Paris d’immoralité dans des termes très déplacés. Alors j’invite tous les auditeurs à regarder sur KTO la vidéo de cet entretien du pape dans l’avion. Ils constateront que François, selon sa méthode habituelle avec la presse, répond aux questions sur Mgr Aupetit en posant lui-même des questions : que savez-vous de cette affaire, vous les journalistes ? apparemment rien ? alors raisonnons ensemble, leur dit-il en gros… Et le pape énonce des hypothèses, pas à pas : confrontant les “commérages” (comme il dit) aux faits tels qu’on les connaît, il réduit cette affaire médiatique à très peu de choses. Alors, dit-il, pourquoi Mgr Aupetit a-t-il quitté ses fonctions ? Parce que la rumeur orchestrée contre lui l’empêchait de gouverner son diocèse, et que dans ces conditions mieux valait démissionner : raison pour laquelle le pape a accepté cette démission. Et François conclut, non pas contre Mgr Aupetit, mais contre la société de la rumeur, dans laquelle nous sommes depuis plusieurs dizaines d’années.

Voilà ce qui s’est dit dans l’avion. Voilà pourquoi on peut s’indigner d’un article qui fait dire au pape le contraire de ce qu’il a dit. Et voilà pourquoi on ne peut pas continuer à admettre qu’un courant d’opinion, plus proche des méthodes Trump que du service chrétien de la vérité, utilise les avalanches médiatiques pour tenter de renverser le pape. Ou pour se venger d’un archevêque qui déplaît à un certain milieu de gens énervés…

Prions pour le pape François et pour Mgr Aupetit. >>

https://www.radiopresence.com/IMG/mp3/08122021_chroeco_airtemps.mp3