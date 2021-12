Joséphine Baker au Panthéon : une leçon d'intégration

Une Américaine des Années folles devenue en 1940 plus française politiquement que bien des Français de 2021... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Panthéonisée hier, Joséphine Baker est un personnage, non pas aux “identités multiples” (expression qui ne veut rien dire), mais aux multiples facettes, nullement contradictoires parce que chez Joséphine Baker il y a une valeur supérieure : une adhésion sincère, profonde, radicale, à la nation française.

L’Américaine Freda Josephine McDonald, dite Joséphine Baker, née à Saint-Louis (Missouri), s’est voulue française, sincèrement, totalement et passionnément. Voilà une Américaine, venue à Paris en 1925 avec une troupe américaine, qui tombe amoureuse de l’atmosphère française ! Joséphine Baker dit : “J’étouffais aux Etats-Unis. Je me suis sentie libérée à Paris”. Et cette espèce de libération personnelle la mène à devenir française, psychologiquement et même politiquement puisqu’elle est entrée dans le contre-espionnage français à la déclaration de guerre en 39 !

Elle devient donc française totalement, intégralement, au point d’y voir plus clair que la majorité des Français de souche quand elle se met au service de la France libre, dès le mois de novembre 40, pour remplir de véritables missions secrètes au Portugal et surtout au Moyen-Orient : missions qui ne sont pas sans risque et lui vaudront la croix de guerre, la Légion d’honneur et la médaille de la Résistance.

Joséphine Baker, dont le catafalque solennel est entré hier au Panthéon, est célébrée cette semaine dans les journaux pour toutes les facettes de sa personnalité, sauf la facette dont mes confrères n’ont visiblement pas trop envie de parler : l’amour concret de la France jusqu’à devenir Française, chose peu fréquente, il est vrai, de la part d’une Américaine : et chose qui peut sembler anachronique aujourd’hui à une partie des Français : ceux qui se laissent américaniser, culturellement pour les uns, par l’idéologie du business pour les autres, au point de ne plus imaginer que la France puisse avoir dans le monde un destin autre que la vassalité économique, politique et stratégique.

L’inféodation mentale à l’american way of life est étouffante pour l’esprit. C’est un problème, à l’heure où les Français ont à réfléchir sur leur avenir – qui exigerait peut-être de nous libérer de liens privés de sens depuis la fin de la guerre froide. Certes Joséphine Baker n’avait rien d’une tête politique : mais elle n’en n’avait pas besoin pour aimer, concrètement, un pays devenu le sien par libre choix et pour lequel elle s’est engagée. C’est à ça que je pensais hier en voyant la cérémonie du Panthéon à la télévision. >>

