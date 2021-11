Existe-t-il vraiment un vote "catholique" en France ?

En marge de la présidentielle (qui s'annonce confuse et ambiguë), mon éditorial de 7h55 à RCF-Radios chrétiennes de France :

<< Un mot sur la présidentielle et sans préférence pour l’un des candidats. C’est à propos du sondage de la chaîne Public Sénat, qui s’intéresse au vote (présumé) des catholiques. Est-ce parce qu’Emmanuel Macron a rendu visite au pape ? En fait c’est classique, tous les présidents français sont allés au Vatican : y compris Mitterrand, une fois, et François Hollande deux fois… Non : Public Sénat s’intéresse aux catholiques en tant qu’électeurs plus à droite (dit-on) que la moyenne. Mais qu’est-ce qu’un vote “de droite” a de spécifiquement “catholique” ? Les sondeurs ne posent jamais cette question, qui serait pourtant intéressante. Un vote spécifiquement catholique serait un vote motivé par la foi en l’Evangile du Christ et l’adhésion à la doctrine sociale de l’Eglise, dont aujourd’hui l’encyclique Laudato Si’ est un exemple qui concerne tous les domaines de la vie moderne. Alors, trois questions :

► Trouve-t-on dans l’Evangile de quoi motiver un vote en faveur de tel ou tel des partis existants ? Je n’en suis pas sûr. Il y a 2000 ans, dans l’Evangile, je vois (comme tout le monde) le Christ esquiver systématiquement toutes les tentatives pour détourner sa mission vers la politique de l’époque. Je ne crois pas m’avancer beaucoup en pensant que Jésus aujourd’hui ne nous donne pas de consigne de vote.

► La doctrine sociale de l’Eglise... Combien d’électeurs catholiques la connaissent-ils ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c’est que Jean-Paul II a commandé aux fidèles d’ouvrir leur esprit à ces préconisations-là et de les étudier pour les appliquer dans leur vie… Alors, question plus précise : les électeurs catholiques français ont-ils l’intention de se prononcer en avril 2022 en fonction de l’encyclique Laudato Si’ ? Je ne sais pas non plus : malin qui pourrait le dire !

► D’où une dernière question : ce que les sondeurs appellent “vote des catholiques”, ne serait-ce pas plutôt le vote d’un milieu social auquel on identifie peut-être un peu trop vite l'ensemble des catholiques français ? Méfions-nous des idées généralisatrices : elles sont parfois des erreurs de perspective. >>