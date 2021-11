La campagne présidentielle et le drame des hôpitaux

Mon édito du lundi 7h55 à RCF (Radios chrétiennes de France) :

<< Les débuts de la campagne présidentielle française s’accompagnent d’une nouvelle vague de Covid-19, et la situation dans nos hôpitaux risque de redevenir tendue. S’il y a donc un sujet qui devrait animer la campagne présidentielle, c’est bien celui de l’hôpital en France. Le fameux “Ségur de la santé” de 2020, cette grande consultation de tous les acteurs et partenaires du système de soins français, n’avait pas débouché sur des réformes profondes : donc “aujourd’hui on rencontre plus de difficultés que jamais”, dit le chef des urgences au CHU de Lille… Comme dit le chef du service des réanimations d’un grand hôpital des Hauts-de-Seine, “le Ségur n’a pas donné de nouvel horizon, c’est pour ça que les soignants continuent de s’en aller”. Là est le drame en France : au-delà même du manque de moyens, les fermetures de lits continuent, et cela par manque de personnel.

Pourquoi les soignants quittent-ils l’hôpital ? Parce qu’ils ne supportent plus, humainement et professionnellement, les conditions de travail et la façon dont ils sont obligés de traiter les patients, faute de temps et faute d’effectifs ! Quiconque est allé aux urgences d’un hôpital, depuis un an ou deux, sait de quoi il s’agit – et quel stress est imposé aux soignants… donc aussi aux malades, etc.

Et la campagne présidentielle dans tout ça ? Le président de la République affiche l’allègement du numerus clausus de la profession médicale, mais ce renfort n’aura d’effet sur les hôpitaux que dans dix ans... Macron affiche aussi l’augmentation du budget des hôpitaux… De leur côté, les divers candidats font des propositions insuffisantes : moratoire sur les fermetures de lits, augmentation de salaires, etc. Ces annonces ne portent pas sur le problème de fond, celui dont se plaignent tous les soignants et qui en fait démissionner beaucoup : on a voulu confondre hôpital et entreprise et imposer des normes de rentabilité sans aucun rapport avec les soins. C’est la cause de tout. C’est ça “l’horizon” qu’il faut changer… >>