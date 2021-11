2. Après la réparation : la grande réforme catholique

Les annonces de Lourdes ouvrent un chantier de rénovation... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

Les mesures annoncées lundi à Lourdes par le président de la conférence épiscopale, Mgr de Moulins-Beaufort, vont potentiellement loin. Elles portent à la fois la douleur, l’humilité, la volonté de justice, et la vertu d’espérance. Non seulement elles ouvrent le processus de réparation envers les victimes de la pédocriminalité dans l’Eglise, mais elles contribuent aussi – quand on y réfléchit – à ouvrir un autre processus : celui de la grande réforme catholique voulue par le pape François, et qu’il évoquait en 2018 dans sa Lettre au peuple de Dieu.

En effet, Mgr de Moulins-Beaufort – comme le pape – dit (je le cite) qu’un “système ecclésiastique” s’est “perverti”. Ces mots sont très importants. Un "système", ce sont des structures. Les autorités de l’Eglise en France ne disent plus que les fautes sont commises seulement par des individus : elles constatent officiellement que des structures d’Eglise ont fait le silence sur ces fautes pendant des dizaines d’années, provoquant ainsi un drame qui nuit gravement aux personnes, mais aussi à l’image même du catholicisme : donc au TÉMOIGNAGE DE FOI, qui est la mission évangélique de toute l’Eglise, prêtres et laïcs.

Quand une structure dysfonctionne, il faut la réformer. D’ailleurs le drame de la pédocriminalité et du silence aggravé n’est que l’un des aspects (le pire, le plus peccamineux) du dysfonctionnement structurel que le pape François désigne sous le nom de “cléricalisme”. Réformer le système commence par la démarche synodale dans le monde entier, processus ouvert cette année par le pape. L'enjeu est essentiel : laïcs et clercs ensemble vont repenser la vie interne de l’Eglise et sa relation avec la société (à laquelle l’Eglise se doit, quoi qu’en pensent certains). Ce questionnement est vital. Les débats seront parfois vifs. La différence d’avec une démocratie d’opinion, c’est qu’une démarche synodale se vit en considération de l’Esprit Saint, source d’une unité difficile mais plus forte que les divergences humaines. L’Esprit Saint est l’agent des grands changements, comme le montre l’histoire du christianisme. Voilà pourquoi les mesures annoncées à Lourdes, avec leurs groupes de travail animés par des laïcs hommes et femmes, avec aussi les ventes de biens immobiliers et mobiliers dans les diocèses, et avec un événement synodal spécifique en 2023 pour acter les changements, sont un pas important vers l’avenir. >>