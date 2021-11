Climat, COP 26 etc : rien ne changera tant qu'on ne changera pas de système économique

Qu'attendre des COP successives ? Peu de choses, puisqu'en fin de compte les "décideurs" sont acquis au système productiviste ultralibéral... Ma chronique du mercredi à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et du jeudi à Radio Fidélité Mayenne :

<< Après les discours officiels, les travaux de la 26e conférence mondiale sur le climat ont commencé hier. Ils dureront jusqu’au 12 novembre. De quoi discutent les chefs d’Etat et de gouvernement des 196 pays ? De la possibilité de prendre enfin les décisions qui permettraient d’appliquer le célèbre accord de Paris, laborieusement signé en 2015 et présenté alors comme une victoire triomphale sur la fatalité. Après quoi les émissions de gaz à effet de serra ont augmenté de plus belle, détraquant toujours plus le climat, avec les conséquences que tout le monde peut constater aujourd’hui : les pluies démentielles, les inondations folles, les incendies gigantesques, les super-tornades, la disparition des glaciers qui menace les fleuves, l’acidification des océans, la fonte du pôle Nord, etc.

Enfin, quand je dis qu’aujourd’hui "tout le monde" constate ça, c’est un peu optimiste… Il y a encore des gens qui refusent de le constater. Ou qui refusent de comprendre que c’est lié au dérèglement climatique. Ou qui refusent d’admettre que le dérèglement climatique est lié à notre modèle économique, étendu à presque toute la planète par la mondialisation ; modèle qui provoque aussi l’épuisement des ressources naturelles, les déplacements de populations, etc : mais c’est une autre histoire.

Ceux qui refusent d’admettre ces réalités, trouvent que l’on parle trop du climat et se demandent si ce n’est pas un complot pour détourner l’attention des ‘’vrais problèmes’’, comme ils disent ; quant à ce qu’ils considèrent, eux, comme les ‘’vrais problèmes’’, c’est très discutable. En tout cas, l’existence de ce courant d’opinion négationniste a aidé jusqu’ici les chefs d’Etat et de gouvernement à renvoyer à plus tard les mesures urgentes qui auraient permis de limiter le réchauffement global de la planète avec toutes ses conséquences redoutables.

Puisque les climatologues supplient qu’on agisse enfin, pourquoi renvoyer perpétuellement ces mesures à plus tard ? Parce que ces mesures demanderaient un changement de modèle économique : une économie redimensionnée pour se mettre au service de l’humain, alors qu’aujourd’hui c’est l’humain qui est au service de l’économie. Une économie qui traite l’humain comme un élément superflu, tellement moins efficace que les robots des start-up… Ce changement économique, c’est celui que le pape recommande sans cesse, notamment dans l’encyclique Laudato Si’. Je parle souvent de cette encyclique, oui, parce que tout le monde est encore loin de l’avoir lue – alors que c’est vraiment le moment ! Croyez-moi : si vous ne l’avez pas lue, et si vous n’êtes pas de ceux qui croient que le réchauffement climatique n’existe pas, que le Covid n’existe pas non plus, et que la Terre est plate, c’est aujourd’hui l’heure de lire Laudato Si’. >>