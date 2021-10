Le vrai sens de la fête de Tous les Saints

…vu par Hans Urs von Balthasar et Georges Bernanos :

La liberté la plus parfaite

Hans Urs von Balthasar :

<< Pour celui qui, venant de sa propre vie étroite et amortie, reçoit la possibilité d'entrer dans cette vie de Dieu, tout se passe pour lui comme si s'ouvraient, lui coupant le souffle, des espaces à perte de vue. Des espaces dans lesquels on peut se précipiter dans la liberté la plus parfaite. Et ces espaces sont eux-mêmes des libertés qui attirent notre amour, l'accueillent et lui répondent, alors que personne, ici-bas, ne peut pénétrer au fond d'une autre liberté.

Ainsi s'accumulent, dans la communion des saints en Dieu, au delà de tout ce qu'on peut dénombrer, les aventures de l'amour créateur et inventif. La vie en Dieu devient miracle absolu : rien n'est donné qui mette un terme au recevoir, l'acte du don se déploie sans limites.

C'est pourquoi ceux qui sont au ciel sont toujours et sans cesse prêts à venir en aide à l'indigence terrestre, certainement avec des dons éternels, peut-être aussi avec des dons temporels, pour stimuler à nouveau en nous le courage de poursuivre, malgré tout, notre effort vers la vie éternelle, pour nous donner un avant-goût de ce qui nous attend... >>

La sainteté vient de la grâce, pas du psychisme

Balthasar :

<< Les saints sont des hommes au sens plein du terme. Ce n'est que par les saints que l'Eglise est ce qu'elle est. Ils sont les foyers ardents où la grâce, qui est comme en friche dans le ministère ecclésial et les sacrements, se transforme en existence vécue et peut devenir le centre d'un tourbillon... >>

Bernanos :

<< Le saint est devant nous ce qu'il sera devant le Juge. Nous touchons là, non pas (comme on voudrait le faire croire) une vie diminuée, où la mortification retranche sans cesse, mais la vie dans son effusion et comme à l'éclat naissant, la vie même, ainsi qu'une source retrouvée. >>

La sainteté échappe à toutes les analyses

Balthasar :

<< Parce qu'elle n'est pas de nature psychologique mais qu'elle a ses racines dans les profondeurs du mystère sacramentel, la sainteté possède une unité qui échappe à toutes les analyses du bon sens. >>

La liberté du saint

Bernanos :

<< Le saint ne semble avoir aucun plan, il ignore toujours sa voie. Mais il a mieux qu'aucun plan : le détachement fondamental, la liberté intérieure... >>

Balthasar :

<< ...cette liberté qui, à chaque instant, est versée à nouveau dans le creuset pour y subir l'effusion de l'Esprit. >>



La sainteté n'a rien à voir avec la "réalisation de soi"

Balthasar :

<< Ce que le saint reçoit de Dieu toujours davantage, c'est le renoncement à ses propres réserves de forces, c'est la pauvreté en esprit. >>

Bernanos :

<< Ne comptons jamais que sur cette espèce de courage que Dieu dispense au jour le jour, et comme sou par sou. »

« Hors des saints du calendrier, il y a des millions de saints dans le monde, connus de Dieu seul, une espèce très inférieure et très rustique de saints qui n'ont qu'une goutte de sainteté dans les veines... Rien ne les distingue ordinairement de la masse des braves gens ; ils ne s'en distinguent d'ailleurs pas, ils se croient pareils aux autres... >>

La voie d'enfance

Balthasar :

<< Elle est le fruit de cette fécondité qui se dresse en face d'une chrétienté stérilisée par l'esprit bourgeois... C'est l'ordre donné par la grâce de revenir aux sources. >>