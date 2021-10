"Réindustrialisation" à la française : ça commence mal

Pourquoi les nouvelles usines de masques en France périclitent-elles déjà ? Réflexions dans ma chronique de Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Il y a les effets d’annonce et il y a les réalités, et ces deux choses coïncident rarement. Ainsi la fameuse réindustrialisation de la France, dont nous parlent tous les candidats à la présidentielle (et en premier lieu le président sortant) : sur le terrain, ça commence mal.



Exemple : les usines françaises de masques chirurgicaux et FFP2, production relancée l’an dernier devant la carence des fabricants asiatiques. Elles périclitent déjà. Pourquoi ? Parce que les Chinois reviennent sur le marché, massivement et deux fois moins cher que les fabricants français.

Pourquoi les Chinois peuvent-ils faire ça ? Parce que leurs usines de masques sont subventionnées à fond par le gouvernement de Pékin.

En somme : la désindustrialisation de la France avait été menée tambour battant, depuis la fin du XXe siècle, au nom d’une idéologie ultralibérale selon laquelle la France (et ses voisins) devaient abandonner la production et se donner une “économie de services”, grande expression alors à la mode : abandonner la production voulait dire en faire cadeau à l’Extrême-Orient et surtout à la Chine. C'était la "mondialisation heureuse"... Cet axiome ahurissant se retourne aujourd’hui contre nous, et ceux qui le prônaient, il y a trente ans, nous disent aujourd’hui que la Chine est l’ennemi de l’Occident et qu’il faut armer contre elle aux côtés des Américains. C’est surréaliste.

Mais le fait est que la politique économique et commerciale de Pékin est un capitalisme à la fois féroce et dirigé par l’Etat, monstre improbable aux yeux des professeurs d’économie libéraux de nos grandes écoles.

Monstre peut-être, mais monstre bien réel. Et si l’on regarde le reste du monde, on s’aperçoit que les Etats-Unis ne sont pas beaucoup plus orthodoxes en économie que les Chinois, dans la mesure où leurs gouvernements successifs ne se cachent pas de faire du protectionnisme agressif : notamment à l’encontre des pays de l’Union européenne, ou du moins de certains d’entre aux. Dont la France.

Et c’est là que l’on constate que l’Europe de Maastricht est la seule entité mondiale édifiée sur le dogme de la concurrence pure et parfaite et du libre-échangisme absolu.

D’où, pour la France, l’extrême difficulté de résister à la pression chinoise. Et à plus forte raison, de relocaliser les entreprises et de réindustrialiser l’Hexagone. Tâche impossible sans l’intervention protectionniste de l’Etat ; mais l’intervention protectionniste de l’Etat est un péché mortel aux yeux de Bruxelles ! Ça va être compliqué. >>



https://www.radiopresence.com/IMG/mp3/27102021_chroeco_airtemps.mp3