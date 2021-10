Le message du pape aux mouvements populaires (2)

Avant le reste – substantiel et musclé – du message papal du 16 octobre aux mouvements populaires, voici à son sujet ma chronique du lundi matin à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< Le pape François est l’accoucheur de l’Eglise du XXIe siècle. L’accouchement n’est pas sans douleur, parce qu’il oblige à résoudre dans l'Eglise des problèmes refoulés, parfois terribles comme on vient de le voir en France ; et l’accouchement consiste aussi à ouvrir les yeux sur un monde d'aujourd'hui qu’on ne voulait pas regarder, alors qu’il FAUT le regarder si nous voulons l’aider à connaître le Christ.

Ce monde d’aujourd’hui, le pape François le connaît bien et ne cesse de nous dire comment les chrétiens doivent l’assumer pour être fidèle à leur mission. Par exemple le 16 octobre, dans son vidéo-message au quatrième rassemblement mondial des mouvements populaires, le pape rappelle à tous (et spécialement aux chrétiens) où est le devoir dans la société. Je cite, écoutez :

“ Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice… Il nous arrive à tous en tant que peuples, communautés, familles ou individus, d’avoir à vivre des situations qui paralysent, où l’horizon disparait et où le désarroi et l’injustice semblent tout submerger. Nous voyons aussi des résistances aux changements nécessaires, résistances très enracinées et qui nous dépassent : c’est que ce que la Doctrine sociale de l’Eglise appelle les structures de péché, et cela aussi nous sonnes appelés à le changer ! Il est nécessaire de nous changer nous-mêmes, mais il est indispensable aussi d’ajuster nos modèles socio-économiques pour qu’ils aient visage humain, ce qui n’est plus le cas de beaucoup d’entre eux… ”



Oui, c’est une vérité traditionnelle de la pensée catholique ! Vérité que rappelaient souvent Jean-Paul II et Benoît XVI, mais à laquelle une partie d’entre nous ne prêtaient pas attention… parce que cette idée de changer les structures économiques, de chercher un modèle plus humain et plus juste, cette idée n’était pas à la mode il y a vingt ans. Ensuite il y a eu les coups répétés des crises économiques et financières, des soulèvements sociaux, et maintenant d’une maladie mondiale dont l’origine pourrait bien avoir à faire avec nos pratiques industrielles et agricoles : et voilà que les avertissements des papes précédents, repris avec force par François, prennent toute leur actualité et sont accueillies chaleureusement par des foules internationales de chrétiens et de non-chrétiens.

C’est cela qu’un catholique français doit regarder quand il se sent déprimé. C’est cela la réalité. C’est cela l’espérance. >>