Un livre à lire : des élèves de l’X ou d’HEC se révoltent contre le capitalisme prédateur

Ma chronique du mercredi à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< La campagne présidentielle est pour l’instant le produit des médias (et n’a pas l’air d’intéresser beaucoup les Français)… En tout cas il y a un sujet qui, lui, n’intéresse pas la classe politique mais que je trouve passionnant. C’est ce qui est en train de se passer chez les élèves et les jeunes anciens élèves des grandes écoles scientifiques et commerciales. Comprenant qu’ils seront la première génération à subir de plein fouet les effets du dérèglement climatique, une partie d’entre eux se révoltent contre le système économique coupable de ce dérèglement. Ils en parlent dans un livre qui vient de paraître, intitulé précisément LA RÉVOLTE et écrit par la journaliste Marine Miller.

– Ainsi Corentin, 22 ans, élève ingénieur à Polytechnique. Il critique avec force les cours d’économie donnés dans cette école tellement supérieure : on y apprend, dit-il, à réduire les choix économiques à des calculs mathématiques éloignés de toute réalité…“Le modèle, c’est le manuel du bon petit libéral”, explique Corentin.

– Benoit, polytechnicien, critique aussi l’enseignement donné par l’X. Il donne l’exemple d’une chargée de cours d’économie internationale qui annonce aux élèves : “On va oublier tous les aspects négatifs de la mondialisation et on va se concentrer sur ses aspects positifs…”

– À Centrale-Nantes, les étudiants écrivent à leur futur directeur pour demander que ça change : “L’incohérence entre le contenu des formations et l’urgence socio-environnementale, est à l’image de l’aveuglement global. L’humain, aux dépens de sa survie, provoque un dérèglement climatique, exploite les ressources non renouvelables jusqu’à leur épuisement et menace la biodiversité d’une extinction…”

– Un groupe de trente jeunes polytechniciens (diplômés ou étudiants) travaillent ensemble sur leur changement d’orientation professionnelle, soit pour se reconvertir, soit pour savoir où ils aideront le mieux face à l’urgence écologique…

Etc ! Les sociologues se mettent à l’écoute de ce phénomène de nouveaux surdiplômés révoltés par les ravages du néocapitalisme. Ces jeunes disent que pour changer la société, il faut d’abord se changer soi. Or c’est exactement ce que dit le pape François dans l’encyclique sociale LAUDATO SI’, qui est le guide de l’écologie intégrale chrétienne.

De la part de jeunes – hommes et femmes – formés en principe pour faire fonctionner le système économique, une pareille prise de conscience est un signe des temps ; il faut les féliciter et les encourager à persévérer ! Quant aux catholiques français, ils ne peuvent que se réjouir de voir un pape en prise directe avec une jeune avant-garde de notre société. C’est encourageant pour l’avenir, n’hésitons pas à le dire – même en ce moment. >>