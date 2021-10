Souveraineté économique : Emmanuel Macron pris au mot à La Chapelle Darblay

M. Macron va-t-il (ou non) se souvenir qu'il a juré, mardi dernier, de lutter pour l'industrie française et la souveraineté économique ? Mon éditorial de ce matin à RCF :

<< Mardi dernier, Emmanuel Macron se faisait le héraut de la souveraineté économique et de la réindustrialisation de la France. Il a aujourd’hui une belle occasion de passer à l’acte : c’est l’affaire de l’usine de La Chapelle Darblay, près de Rouen, à l’arrêt depuis plus d’un an alors qu’elle est rentable et que c’est l’un des plus grands sites de recyclage de papier en France… Son propriétaire actuel, le groupe finlandais UPM, veut vendre La Chapelle Darblay à un repreneur qui en liquiderait le savoir-faire et les machines pour en faire un site de production d’hydrogène – alors que l’activité de recyclage de La Chapelle Darblay couvrait au minimum un bon tiers de la France ! Aujourd’hui où tout le monde célèbre l’économie circulaire, le site de recyclage normand mérite de n'être pas liquidé.

C’est l’avis de la métropole de Rouen-Normandie. Elle annonce sa volonté de faire jouer le droit de préemption intercommunal, en rachetant elle-même le site pour relancer l’activité puisqu’il s’agit de l’intérêt général des habitants et de l’environnement. Le maire de Rouen interpelle l’Elysée, je cite : “Alors que la France vient d’être condamnée pour ses manquements en matière de lutte contre le réchauffement climatique, veut-on, oui ou non, développer enfin l’économie circulaire et restaurer notre souveraineté industrielle nationale ?” Si ça se passe comme le veut le maire, le prix de vente ne sera pas négocié entre l’acheteur et le vendeur finlandais, mais il sera fixé par l’Etat. Après quoi Rouen-Normandie revendra La Chapelle Darblay à un repreneur désirant, lui, soutenir la filière du recyclage papier en France.

Contre ça, le groupe finlandais pousse évidemment les hauts cris, invoque le libéralisme européen, et jure qu’il vendra La Chapelle Darblay à qui bon lui semble pour en faire ce qu’il voudra.

La balle est donc dans le camp d’Emmanuel Macron. Va-t-il autoriser le gouvernement à laisser faire la métropole Rouen-Normandie (ce qui semblait être le désir de Bruno Le Maire vendredi) ? Le monde économique et les syndicats de salariés attendent la réponse avec beaucoup d’intérêt. >>