L'Etat banquier d'affaires (prôné par Macron) est obsolète, la souveraineté exige un Etat planificateur

Ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse Midi Pyrénées) –Présentant son plan d’investissements France 2030, Emmanuel Macron a déclaré que depuis quatre ans la France était devenue “le pays le plus attractif d’Europe”. Il s’est aussi présenté en chantre de la “réindustrialisation” et de la souveraineté économique retrouvée. Regardons ça de plus près :

► Macron semble ne voir la réindustrialisation que comme un produit de ce qu’il appelle “l’attractivité de la France”. Et pour le courant d’idées qu’il incarne, attractivité veut seulement dire baisses d’impôts pour les entreprises, baisse de la protection sociale, dérégulation du marché du travail, etc. Et cette forme d’attractivité veut dire aussi dépendance complète envers les investisseurs, y compris étrangers : ce qui ne fait pas vraiment une stratégie économique.

Hier matin Macron a aussi chanté la gloire de ce qu’il nomme la French Tech, dans la langue censée plaire aux investisseurs. Et, oui, la Banque publique d’investissement BPI France aide massivement la French Tech. Mais dans quels secteurs jusqu’à présent, interroge le professeur d’économie Bruno Amable ? pas tellement dans les secteurs allégués hier matin par le chef de l’Etat : pas dans le secteur des vaccins, malgré le retard de la France ; ni dans le secteur des semi-conducteurs, malgré la pénurie ; ni dans le secteur de la décarbonation : non, ce dont se félicite le secrétaire d’Etat à la Transition numérique, Cédric O, c’est que BPI France ait levé un milliard de dollars en une seule journée pour la French Tech, dont 700 millions pour une seule start-up dont le business est de gonfler une bulle spéculative sur des cartes de joueurs de football cryptées…

Par ailleurs, le journal économique La Tribune soulignait en septembre que le succès de la French Tech ne profite pas vraiment à la France : “Beaucoup de startups qui réussissent finissent par développer une dépendance envers des acteurs étrangers : les GAFAM pour 73 % d'entre elles, et les fonds étrangers, souvent américains ou asiatiques, pour celles qui ont besoin de lever beaucoup d'argent. Sans compter celles qui déménagent leur siège social aux Etats-Unis ou se font racheter par des entreprises étrangères...”

Et La Tribune concluait : “Tant que la France n'aura pas réglé ce problème, la French Tech ne sera pas vraiment souveraine.”

Mais le président de la République, hier, n’a pas évoqué cette difficulté : comme si tout patron de start-up était tabou. Alors que Macron n’a pas hésité, dans le même discours, à taper sur les constructeurs automobiles en les accusant à demi-mot de ne pas être coopératifs…

Alors : que faudrait-il pour la souveraineté française ? Des prises de participation majoritaires dans les firmes-clés, et des mesures de protection : “un Etat planificateur, pas un Etat banquier d’affaires*”, répond le professeur d’économie.

https://www.radiopresence.com/IMG/mp3/13102021_chroeco_airtemps.mp3

* Benoit XVI : « Un des risques les plus grands est sans aucun doute que l’entreprise soit presque exclusivement soumise à celui qui investit en elle…” - “Le binôme exclusif marché-Etat corrode la socialité…” (‘Caritas in veritate’)