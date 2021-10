AussiMonEglise : les laïcs prennent la parole

Le hashtag #AussiMonEglise se répand sur Twitter : au moment où le pape François lance la préparation de l'assemblée des évêques sur la synodalité (2023). Et comme en écho à la lettre du pape au peuple de Dieu (2018)... Mon éditorial de 7h55 à RCF :

Après le rapport de Jean-Marc Sauvé sur la pédocriminalité, des catholiques français commencent à se mobiliser : ils veulent débattre, avec les évêques, des réformes nécessaires dans l’Eglise. C’est une réponse à l’appel lancé en août 2018 par le pape François dans sa Lettre au peuple de Dieu où il alertait sur le problème de la pédocriminalité. Je cite le pape : "L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière communautaire… Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale dont nous avons tant besoin… Sans la participation active de tous les membres de l’Eglise, tout ce qui se fait pour éradiquer la culture de l’abus dans nos communautés ne réussira pas à créer les dynamiques nécessaires pour une effective transformation…"

Alors voilà : en France, trois ans après l’appel du pape, le choc du rapport Sauvé pousse de nombreux catholiques à vouloir (comme dit François) “s’engager dans la transformation nécessaire”, et “participer activement” pour “créer les dynamiques”. On le voit par exemple sur Twitter avec un nouveau moyen de rencontre, le hashtag #AussiMonEglise, qui se répand à toute vitesse parmi les 30-40 ans. C’est un signe : le traumatisme des révélations est tel, chez les laïcs catholiques, qu’ils veulent que ça change vraiment – et que désormais ils veulent être des ACTEURS du changement.

Et par un coup de la Providence, ça tombe juste au moment où le pape lance la préparation de l’assemblée de 2023 sur la synodalité : la participation de tous les baptisés à la vie des paroisses, des diocèses et de toute l’Eglise… La synodalité suppose de sortir de l’immobilisme et faire en sorte que les laïcs puissent désormais interagir avec les prêtres : et cette interaction, cette participation des laïcs, c’est ce que souhaitent – pour éradiquer les abus sexuels – tous ceux qui s’expriment depuis trois jours sous le hashtag AussiMonEglise. Ils demandent aux évêques d’ouvrir avec eux le grand débat sur les changements qui s’imposent.