Le pape invite les évêques français à agir

Après la visite ad limina de trois évêques (Paris, Lyon, Clermont-Ferrand) au pape François, le compte-rendu laisse comprendre que le pape et le cardinal Ouellet les ont poussés à agir concrètement dans divers domaines :

Hebdo Paris Notre-Dame, 30/09 (sous la signature de Mgr Jachiet, encore évêque auxiliaire de Paris mais nommé évêque de Belfort :

<< ...Nous avons, en outre, discuté de la réception prochaine du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) commandé par les évêques de France en 2018, qui sera rendu le 5 octobre. Sujet que nous avons par ailleurs travaillé avec la commission pontificale pour la Protection des mineurs. Le pape nous a encouragés à ne rien vouloir cacher, signifiant que l’on ne pouvait rien faire pour mettre fin à ce drame si l’on ne regardait pas la vérité en face. En plus des initiatives de formation et de prévention que nous prenons, le pape nous a encouragés à aider le peuple chrétien à traverser ce scandale dans la foi. Il nous a suggéré de proposer des catéchèses sur la question du péché dans l’Église. Pour lui, l’enjeu se situe aussi dans la lutte entre le bien et le mal. [...] Au cours d'un échange, au ton direct, avec le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, nous avons été encouragés à exercer notre ministère pleinement, avec une véritable liberté d'initiatives. >>



Sachant que le cardinal Ouellet est accusé par les intégristes français d'être l'un des concepteurs du motu proprio Traditionis Custodes (limitant l'usage de l'ancienne forme du rite de la messe), et que les mêmes intégristes se félicitent du peu d'ardeur d'évêques français à appliquer ce motu proprio – dont l'application leur était confiée par le pape –, on comprend que l'échange "au ton direct" n'a pas dû être tout à fait étranger à ce problème. Notons que l'un des trois évêques de cette visite ad limina, l'archevêque de Paris Michel Aupetit, ne fait pas partie des réticents devant le motu proprio : il l'a appliqué (en partie) dès sa promulgation en réexaminant ce qui se passait dans les célébrations parisiennes selon le missel de 1962, ce qui l'a amené à en diviser le nombre par trois. Et à se faire aussitôt insulter par les sites ad hoc, soutenus à la flûte par Le Figaro et aux cymbales par Valeurs actuelles.

En soulignant que le drame des abus sexuels (spécialement lorsqu'ils sont pédophiles) relève d'une "lutte entre le bien et le mal", le pape François pour sa part rend impossible – de la part non d'évêques mais d'une fraction de leurs diocésains – l'usage du "qui-sommes-nous-pour-juger" et du "n'oublions-pas-la-miséricorde", leitmotive scandaleusement dévoyés quand ils servaient à excuser des profanateurs d'enfance. Le prêtre pédophile est un drame métaphysique : ses comportements sont des crachats à la face du Christ. Le dire haut et fort est la seule façon de faire admettre à l'opinion publique la sincérité de l'Eglise et sa volonté de réforme. J'en parlerai demain matin sur RCF, à 7h55.