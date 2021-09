Eric Zemmour : réac… mais pas trop

Pour continuer à soutenir le polémiste, ses fans cathos-réacs de 2021 ferment les yeux sur un point qu’ils disaient "totalement non-négociable” depuis 1974 ! Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) :

<< Nous aussi, parlons d’Eric Zemmour – dont les fans nous disent que les médias veulent le réduire au silence alors que les télévisions l’invitent tous les jours... Lundi soir encore il avait deux heures d’antenne sur LCI avec Ruth Elkrief, sous le titre “Zemmour 2022” alors qu’il n’a pas encore déclaré de candidature ! Pourquoi ce soutien massif de l’appareil médiatique ? Parce que Zemmour, nous dit-on, serait “le grand non-conformiste”. Est-il vraiment non-conformiste ? Oui dans le domaine de l’immigration, si prôner des solutions radicales mais peu réalistes peut être qualifié de non-conformisme. Mais dans les autres domaines ? L’économie et le social, par exemple ? Là, Zemmour parle comme la bourgeoisie libérale de toujours : baisser les impôts, baisser les charges sociales, lutter contre “l’assistanat”, etc… Aucun non-conformisme en cela.

Et dans le domaine sociétal, comme on dit : le domaine des mœurs ? Plus les émissions se multiplient, plus Zemmour est soumis au feu roulant des questions, et plus ses réponses improvisées révèlent ce qu’il pense en la matière : et ce n’est pas très non-conformiste non plus. Lundi soir Ruth Elkrief lui demande s’il supprimerait la loi Veil autorisant l’avortement. Du tac au tac Zemmour répond : “Ça va pas, non ?” Auparavant, Ruth Elkrief lui a demandé s’il critiquait la loi Neuwirth autorisant la pilule, et Zemmour a riposté : “Vous me prenez pour un homme du Moyen Âge ? mais vous êtes folle !”

Non, Ruth Elkrief n’est pas folle. Elle voulait juste savoir jusqu’à quel point Zemmour rejetait la société actuelle. Elle a eu la réponse : cette société, il ne la rejette pas tant que ça ; sur le sujet moral que les traditionalistes jugeaient essentiel au point de lui subordonner toute leur vision politique, Zemmour n’est pas de leur avis. Du coup leurs sites internet n’ont pas commenté le débat de lundi soir : curieux silence, de la part de militants qui en principe placent au-dessus de tout la lutte anti-IVG…

Quoi qu’il en soit, la mobilisation des télévisions autour de Zemmour permet au public de se faire une idée plus exacte de ce favori des médias. Les caméras débusquent souvent la réalité humaine derrière les apparences ; ceux qui veulent faire carrière de personnage public ont beaucoup à y gagner. Ou beaucoup à y perdre. >>

