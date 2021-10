Abus sexuels dans l'Eglise en France : le rapport va mettre les évêques face à la nécessité de changer les structures (et de recentrer spirituellement)

La commission Sauvé remet son rapport demain. Pour éradiquer les abus sexuels dans l'Eglise, il devrait notamment contenir des recommandations de changements profonds. C'est aussi ce à quoi le pape François appelle les évêques français, dans ce domaine et d'autres... Mon éditorial à RCF ce matin :



<< Demain 5 octobre, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église remet son rapport, après deux ans et demi d’enquête. Ce rapport sera sans doute traumatisant : par le nombre de victimes qu’il révélera, et par les responsabilités de la hiérarchie catholique dans beaucoup de cas.

Avant même ce rapport on savait – devant l’ampleur du désastre humain – qu’aux crimes individuels s’était ajoutée l’inertie de l’institution : et qu’elle ne s’en tirerait pas avec de bonnes paroles.

Il ne faut pas oublier que cette enquête indépendante a été demandée par les évêques français eux-mêmes. Or le rapport a aussi pour but de leur faire des recommandations…

D’abord pour que les victimes soient tout à fait prises en charge.

Ensuite pour que ces abus ne se reproduisent plus et que l’Eglise “devienne une maison sûre pour tout le monde”, comme dit l’archevêque de Rennes : phrase terrible, et surtout phrase qui engage au maximum les évêques.

En effet, pour appliquer les recommandations du rapport indépendant, des réformes profondes dans l’Eglise seront nécessaires – comme le pape François ne cesse de le dire. Et ces réformes peuvent être faites, à condition de le vouloir.

Mais qui pourrait ne pas le vouloir ? À l’intérieur de l’Eglise, peut-être une très petite minorité d’ennemis de tout changement qui sont, en même temps, des ennemis du pontificat actuel et de beaucoup d’autres choses... Mais leur refus de ces réformes serait mal fondé, parce que la honte des abus sexuels s’est produite dans TOUS les courants du catholicisme français : AUCUN de ces courants n’aurait le droit de prétendre que ces scandales ne le concernent pas.

À l'extérieur de l’Eglise, c’est différent : certains refusent de croire que l’Eglise en France soit capable de se réformer. Ils le refusent avec tant d’acharnement qu’ils donnent l’impression de souhaiter qu’elle ne se réforme pas, afin qu’elle s’écroule sous le poids du scandale… La seule réponse que l’Eglise puisse faire à ceux-là, c’est justement de se réformer, avec courage et persévérance. On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. >>