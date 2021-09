Une "grande colère" macronienne qui dure juste huit jours

Huit jours après avoir subi un affront (révélateur) de la Maison Blanche, l'Elysée passe l'éponge ! Paris aurait pu profiter du scandale australien pour desserrer les liens de vassalité France-USA – mais Macron recommence à feindre d'être d'accord avec une géopolitique US contraire aux intérêts français :



C'était couru. Annoncée avec soulagement par l'Elysée, la "réconciliation" Macron-Biden est un double refus d'obstacle de la part du président français.

► Face à Washington, l'arnaque australienne de 56 milliards d'euros (au détriment de la France et profit des USA) aurait été l'occasion, pour Paris, de répudier la tutelle stratégique américaine et de mettre en question l'OTAN. C'était indispensable pour protéger l'avenir... Au lieu de ça, l'entretien téléphonique des deux présidents a donné lieu à un communiqué pérennisant l'équivoque. Les Etats-Unis y “réaffirment” que “l'engagement de la France et de l'Union européenne dans la région Indo-Pacifique revêt une importance stratégique”... alors que seule la France* a un vaste domaine maritime dans cette région du globe ! "Les Etats-Unis reconnaissent nécessaire que la défense européenne soit plus forte et plus performante en contribuant de manière positive à la sécurité transatlantique et mondiale et en complétant le rôle de l'OTAN”, ajoute le communiqué : la mission d'une éventuelle défense "européenne" est ainsi réduite au rang d'annexe de l'OTAN, outil de Washington. Noter surtout que M. Biden réassigne à l'OTAN un rôle "mondial" (et non plus seulement atlantique comme le disait sa charte) : ce qui annonce pour demain de nouveaux Afghanistan ! Et ce qui réfute le wishful thinking de M. Attal affirmant : “Je pense que Joe Biden a compris que l'Europe ne cherche pas un grand frère, mais un partenaire”... Biden n'a rien dit de tel. En feignant que si, l'Elysée évite de comprendre qu'il faut s'émanciper de l'atlantisme pour sécuriser l'avenir : M. Macron refuse de sauter l'obstacle.



► Face aux Etats de l'Union européenne, M. Macron ne semble pas vouloir comprendre : 1. qu'ils ne veulent pas assumer leur propre défense (par atlantisme aveugle ou par mercantilisme), même alors que le vieux "parapluie américain" devient hypothétique ; 2. que pour avoir une défense commune, il faudrait avoir une politique internationale commune – or celle-ci n'existe pas, chaque Etat voyant midi à sa porte ! L'UE se montre même incapable de participer à un effort militaire dans le Sahel, et le résultat en est l'arrivée des paramilitaires russes au Mali – ce qui ne semble pas choquer les Néerlandais et les Danois, russophobes pourtant rabiques.



Selon Le Monde (23/09), le Quai d'Orsay assure que dans l'affaire australo-américaine "c'est l'Europe qu'on a piétinée"... Non : l'Europe se sent peu concernée. Elle a mis cinq jours à assurer finalement Paris de sa compassion polie. M. Biden n'a piétiné que les intérêts de l'Etat français ; si ce dernier se réfugie (en paroles et contre toute vraisemblance) derrière "l'Europe", c'est qu'il n'est pas capable de s'affirmer ; et un Etat qui ne s'affirme pas est inapte au leadership, comme disent les colonisés.

* Et aucun autre pays d'Europe... Dans le Pacifiqiue le Royaume-Uni n'a que Pitcairn, 43 habitants, et dans l'océan Indien l'atoll de Diego Garcia (archipel des Chagos) qu'il a cédé de fait au Pentagone. L'atoll est d'ailleurs revendiqué par l'île Maurice, soutenue par la Cour internationale de justice depuis 2019.