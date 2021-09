Le mépris hostile de Washington commence à faire réfléchir une partie de la classe politique française

Que faisons-nous dans l’OTAN sous les ordres – méprisants – des Américains qui veulent nous chasser du Pacifique ? Question que commencent à poser même des candidats à la présidentielle… Ma chronique de Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) :

L’affaire des sous-marins a un mérite : elle donne du tonus à notre campagne présidentielle française. Plusieurs candidats deviennent combatifs. Par exemple Michel Barnier : “Les Américains et les Chinois veulent nous éliminer de la grande région indo-pacifique : or nous avons des raisons d'avoir une ambition française dans cette région, notamment nous avons une présence importante en Nouvelle-Calédonie… Il serait bien que le gouvernement actuel, que le président, ne se contentent pas d'une position neutre, et que la France réaffirme son attachement à la Nouvelle-Calédonie !" Le premier domaine maritime du Pacifique Sud est français : 6,8 millions de km2 répartis autour de quatre pôles entre l'Australie et le Mexique… Dans cette région, dit Barnier, la France est donc aussi légitime que l’Australle, plus légitime que les Etats-Unis, et beaucoup plus légitime que l’Angleterre ! Ce qui n’empêche pas ces trois pays de traiter la France comme un intrus dans le Pacifique et de vouloir l’en évincer, alors qu’en principe nous sommes des alliés… D’où l’interpellation de Barnier : “Emmanuel Macron doit poser à Biden la question de confiance : qu'est-ce qu'on fait dans l'OTAN* ensemble ?" Question posée aussi, peu ou prou, par d’autres candidats à l’Elysée : Xavier Bertrand, Marine Le Pen, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon…

Il y a aussi Arnaud Montebourg. Lui raisonne en stratège économique sur les relations franco-américaines. Il reproche à Macron d’avoir embauché le cabinet de conseil américain McKinsey : "Tous les grands cabinets de conseil américains comme McKinsey, tous les fonds d'investissement américains, sont soumis à la loi américaine PATRIOT ACT : c'est-à-dire que la totalité des informations qui circulent dans ces cabinets sont directement capturées par les services américains… Or ces cabinets travaillent avec notre Etat et nos grandes entreprises stratégiques ! Nous devons décider leur mise à l'écart au profit de cabinets français, qui ne sont pas assujettis au Patriot Act."

Si ça continue comme ça, la campagne présidentielle va devenir surprenante**. Quelqu’un dans sa tombe doit s’en étonner avec une certaine satisfaction : c’est de Gaulle.

* Vassalité militaire dont de Gaulle nous avait délivrés, et où Chirac puis Sarkozy nous ont ramenés sans nous demander notre avis.

** Non moins surprenant : Mme von der Leyen et M. Michel ont fini par protester officiellement contre l’attitude américaine envers la France. Bruxelles et Berlin n’ont pas osé se montrer tout à fait indifférents, bien que cette affaire de sous-marins ne lèse que des intérêts français… Mais n’espérons pas que la protestation de l’UE aille jusqu’à geler le futur accord de libre-échange avec l’Australie, comme Clément Beaune l’envisageait avant-hier.