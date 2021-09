Les vraies leçons de la manoeuvre australo-américaine

Choisissant de redevenir une annexe militaire de Washington, l’Australie dénonce brutalement un contrat de 56 milliards signé en 2016 avec les constructions navales de Cherbourg. Cette affaire servira-t-elle de leçon à la classe politique parisienne ?

Deux ministres français (Parly et Le Drian) croient voir dans l’attitude de Canberra un “manque de cohérence” ? Pas du tout. Le chef du gouvernement australien, Scott Morrison, appartient au parti libéral qui est celui de la vassalité totale et définitive envers les USA. Cette vassalité s’exprimait déjà, dans la zone Indo-Pacifique, par l’alliance stratégique Five Eyes (USA, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Royaume-Uni) dont la France était exclue par nature. La vassalité australienne s’exprime désormais plus étroitement dans le programme Aukus (Australie, Royaume-Uni, Etats-Unis). Aukus embrigade militairement Canberra et Londres, avec contrôle direct du Pentagone sur les armements US livrés aux Australiens et aux Anglais. L’embrigadement a commencé avec l’Australie déchirant son contrat français et annonçant l’achat de sous-marins US à propulsion nucléaire, dont l’usage sera contrôlé par le Pentagone comme celui des armements sophistiqués qui suivront. Puis l’armée US se déploiera en Australie. Objectif : préparer la guerre contre la Chine... Et dans nos guerres, vient de déclarer M. Biden, l'Amérique compte sur ses vrais alliés : ceux qui parlent anglais et suivent sans discuter, par exemple lorsqu’il s’est agi d’envahir l’Irak !

La vindicte américaine

On voit ainsi ressurgir la vindicte américaine de 2013 contre les Français, qui sont des “surrendering monkeys” puisqu’ils n’ont pas cru à la croisade contre Saddam Hussein… M. Biden est encore plus hostile à la France que ne l’était M. Trump : hostilité incompréhensible et navrante aux yeux de nos politiciens, qui croient en la connaturalité du parti démocrate US et de nos valeurs-de-la-République.

Ils croient aussi au mythe de l'Ami Américain. Nos ministres affirment que dans cette affaire de sous-marins “la France est humiliée et doublée par ses plus proches alliés en matière de défense”. C’est une erreur d’optique. “En matière de défense”, les USA et le Royaume-Uni ne sont nos alliés (plus exactement nos parrains) que sur le plan technique, non sur le plan géopolitique. C’était clair à l’époque gaullienne, quand la France avait sa vision propre et n’allait pas souvent dans le sens de Washington. C’est moins clair depuis trente ou quarante ans, la France officielle n’y voyant plus clair et s’alignant (le plus souvent) sur les intérêts géopolitiques américains… Quand un dirigeant anglo-saxon parle de l’alliance censée nous unir, c’est souvent par dérision : ainsi M. Morrison s’amusant à dire que notre alliance reste “vitale” pour l’Australie… juste après avoir rompu un contrat naval français de la façon la plus insultante. Ainsi également, et en pire, M. Biden n'évoquant la Première Guerre mondiale que pour parler de la fraternité d’armes des Américains avec leurs “vrais alliés” des tranchées : “Royaume-Uni, Australie”, sans préciser que ces tranchées étaient en France et qu’un million et demi de soldats français y étaient morts.

L’incohérence de Paris

Washington n’apprécie pas Paris ; ce fut presque toujours le cas (sauf avec Nixon), car la longue histoire de la francophobie US a commencé bien avant de Gaulle… Paris en revanche, depuis la présidence Giscard, croit aimer et comprendre Washington et se place ainsi dans une position ridicule : celle de l’amoureux importun. D’où l’incohérence et l’incomplétude de la politique internationale de M. Macron, aussi réductionniste que son discours sportif du 13 septembre. En sport il ne parle que de business : “cordée”, “pacte de performance”, “capital sportif-entrepreneur”... En géostratégie il ne parle aussi que de business, c’est-à-dire de ventes d’armes, mais sur les questions de fond il s'aligne sur Washington. C’est l’indépendance réduite à de la concurrence.

Politiquement invertébré, mentalement américanisé, le macronisme est incapable* de mener – voire d’imaginer – un jeu de la France dans le monde. Sa vocation est d’être dupe. Quand se réunit (avril 2021) un sommet “indo-pacifique” entre la France, l’Inde et l’Australie, les dés sont déjà pipés : Washington vient de circonvenir Canberra et a entrepris New Delhi, pour les convaincre de tourner le dos à Paris. Le sait-on au Quai ? Non. Et à l’Elysée ? Non plus. On comprend pourquoi nos dirigeants seront pris de convulsions le 14 septembre quand l’ami australien – one of tbe best, dirait M. Macron – a déchiré le contrat, allant jusqu’à ironiser sur son alliance “vitale” avec Paris.

* Soyons équitable : ce serait exactement la même carence avec les atlantistes de la droite-centre, les monomanes de l’extrême droite et les américanisés du PS et d’EELV.