L'industrie biotech nous fait le coup du mammouth

Ressusciter par manipulation génétique le grand mammouth laineux, c'est la glorieuse idée d'une firme US de biotechnologie. Avec une arrière-pensée de six tonnes :

<< La technolâtrie, qu’est-ce que c’est ? C’est l’idolâtrie de la technique : croire qu’elle résoud tous les problèmes et nous dispense de tout effort. Le plus gros exemple de technolâtrie nous est fourni cette semaine par une entreprise américaine qui, justement, s’intitule Colossal. Que nous dit Colossal ? Que face au changement climatique nous n’avons à faire aucun effort de changement de vie. Il suffit de ressusciter le mammouth laineux. Oui : le mammouth laineux, mammuthus primigenius, l’éléphant du Pléistocène : six tonnes, quatre mètres de haut, couvert de fourrures... Le mammouth laineux a disparu des continents du Nord il y a 10 000 ans à cause du climat de l’époque. Eh bien la société Colossal nous dit (le 13 septembre) que rien de plus simple : il n’y a qu’à manipuler génétiquement des éléphants actuels avec des séquences ADN de mammouths congelés en Sibérie, et nous aurons ressuscité le grand mammouth laineux. Alors on en lâchera des troupeaux dans la toundra ; ils redonneront vie aux prairies arctiques ; les prairies capteront le dioxyde de carbone et supprimeront le méthane ; il n’y aura donc plus de gaz à effet de serre, et on aura résolu le problème du dérèglement climatique.

En vendant cette idée mirobolante à des investisseurs, la firme Colossal a réussi à lever 15 millions de dollars de fonds privés.

Le reste du monde scientifique est indigné. Les biologistes protestent : “Ce ne sera pas un mammouth ressuscité, ce sera un animal artificiel”, disent les paléontologues. “De toute façon c’est techniquement impossible et ce sont 15 millions de dollars escamotés”, disent les biologistes. Les climatologues aussi sont indignés. Les uns disent : “Voilà 15 millions de dollars qu’on aurait pu employer à la véritable lutte climatique !”. Les autres disent : “Cette histoire de mammouth est une diversion industrielle pour dispenser les Etats de faire des efforts écologiques…”

Si je vous raconte ce matin cette histoire, qui vient de sortir, c’est qu’elle illustre de façon spectaculaire la technolâtrie de notre époque. On préfère dépenser des millions dans des idées abracadabrantesques, plutôt que de faire les efforts collectifs qui seuls pourraient faire face au dérèglement climatique. Et la société de biotechnologie industrielle qui lance cette idée abracadabrantesque (et qui lève des millions grâce à elle) s’intitule “Colossal” ! Rien que ce nom fait penser à un culte païen délirant, façon Moloch : la technolâtrie, sur laquelle l’encyclique Laudato Si dit des choses profondes... >>