Belmondo : c'était vraiment une autre époque

Ma chronique du 08/09 à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées)

<< La saison commence mal : on a perdu Bébel ! Jean-Paul Belmondo n’est plus de ce monde. Dans le film de Jacques Deray Le Marginal (dialogues de Michel Audiard), Belmondo nous disait d’avance : “Vous me regretterez parce que c’était marrant”. Un éditorialiste de la presse parisienne écrit que l’insouciance naturelle de Belmondo nous est devenue “inaccessible”. Avec lui disparaît toute une époque du cinéma, et quelque chose de plus : un sens de l’humour très français, mais français à l’ancienne mode, joyeusement désinvolte : une insouciance inoxydable que plus grand-monde ne partage aujourd’hui, et surtout pas nos comiques officiels tout en agressivité ricanante. (Je ne désigne personne mais vous avez sûrement des noms à l’esprit)... Ce qu’on appelle l’humour en France depuis une dizaine d’années n’a plus aucun rapport avec l’humour des films de Belmondo comme Le Magnifique, cette bouffonnerie sur les James Bond et les rapports auteur-éditeur ; ou comme le succès de Rappeneau Les Mariés de l’an II, qui réussissait la prouesse d’être, à la fois, une satire de la Révolution française et un film très drôle, plébiscité par le grand public et porté par un Belmondo dont tout le monde savait qu’il se foutait complètement de la culture et de l’histoire de France… Résultat : Les Mariés de l’an II furent et restent un gros succès populaire, y compris à la télévision chaque fois qu’il repasse aujourd’hui alors qu’il date déjà de cinquante ans.

Faut-il s’en étonner ? Non, puisque le fait est là. Belmondo disait : “Les critiques font preuve de la plus grande arrogance et bêtise en se permettant de remettre en question les goûts des spectateurs”. Il disait aussi : Je joue pour tous les publics, je n’ai pas à influencer les gens. Le métier d’acteur sert à les divertir, pas à leur mettre des idées dans la tête !” Belmondo refusait le cinéma de propagande. Ce n’est pas lui qui aurait voulu que tous les scénarios soient des allégories socio-politiques, ou, aujourd’hui, des indignations sociétales.

Mais il ne se résumait pas à l’hurluberlu cascadeur : il y avait aussi l’autre Belmondo, l’ancien élève du Conservatoire avec Marielle, Cremer, Rich et Rochefort ; et Belmondo l’acteur de Godard, Allégret, Carné, Chabrol, Sautet, Melville, Verneuil, Truffaut, Louis Malle… Et si Belmondo acteur cultivait l’insouciance, Belmondo producteur était lucide : on ne sait pas assez qu’en 1996 il a essayé de protéger le cinéma français de l’invasion américaine. Mais là aussi, c’était une autre époque. >>

https://www.radiopresence.com/IMG/mp3/08092021_chroeco_airtemps.mp3