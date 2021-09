Quand des Verts rendent l’écologie impopulaire

Le congrès de l’UIPN à Marseille – cette semaine – rappelle l’urgence de populariser l’écologie. Alors qu’une bonne part des militants EELV servent moins l’écologie que des théories étrangères à elle : woke, biotech LGBT, écriture “inclusive”, irréalisme géopolitique, etc… Mon éditorial RCF de ce lundi 7h55 :

<< Écologistes, c’est facile de l’être en paroles mais c’est plus difficile en actes : dans la vie de tous les jours, que faisons-nous de concret face au dérèglement climatique, aux pesticides, à la pollution automobile, à l’usage abusif du plastique, etc ? À supposer que nous soyons actifs dans ce domaine, convaincre les gens autour de nous est encore un autre problème ; et ça devient impossible si l’on mélange aux sujets écologiques des questions qui n’ont rien à voir avec l’écologie (même la plus radicale) : c’est-à-dire des questions d’orientation sexuelle ou de partis politiques. Ou d’idéologie, comme l’écriture inclusive. Ou quand une pré-candidate verte à la présidentielle déclare qu’il vaut mieux avoir les terroristes chez soi “parce que, dit-elle, comme ça on peut les surveiller”… Avec ça, on persuade plutôt les gens que l’écologie n’est pas pour eux !

Et après ça, les vrais écologues, les vrais amis de la terre et de la mer, les vrais défenseurs des animaux, doivent réparer les dégâts en expliquant aux gens que la vraie écologie est une science, et qu’il faut l’écouter si l’on veut un avenir habitable. L’écologie vraie, par exemple, on en parle cette semaine à Marseille au congrès de l’Union internationale pour la protection de la nature : une semaine pour relancer la protection d’une nature de plus en plus saccagée par le système économique mondial… Menace de disparition pour un million d’espèces végétales et animales, emballement sans précédent de tempêtes, d’inondations, de sécheresses et d’incendies : phénomènes qui augmentent en nombre et en puissance beaucoup trop vite pour que ce soit naturel.

Ce que l’activité économique provoque, l’humanité peut y remédier – à condition de le vouloir. Pour que les gouvernements le veuillent sérieusement, il faut que l’opinion publique le veuille aussi. Beaucoup l’ont compris. Mais pas encore assez nombreux. Il y a donc urgence. Et l’on peut déplorer tout ce qui retarde la prise de conscience de masse : tout ce qui peut rendre impopulaire une écologie qui devrait être la grande cause de tous. >>

https://rcf.fr/actualite/ledito-de-patrice-de-plunkett