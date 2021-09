Contre le motu proprio, les anti-François en appellent... aux évêques français

La lettre des “supérieurs de douze des principaux instituts traditionalistes aux évêques français” (1er septembre), et la manœuvre qu’elle exprime, montrent à quoi peut conduire une certaine solidarité de milieu sociologique :

Les douze signataires de cette lettre contestent (avec dédain) le bien-fondé du motu proprio Traditionis custodes du 16 juillet. Ils voient même dans l’acte du pape la marque d’“idéologies” et la “froideur des décrets administratifs”… Après quoi ils se disent, contre l’évidence, “loyalement soumis à la juridiction du souverain pontife”. C’est une première contradiction.

Silence sur le séparatisme

Deuxième contradiction : pourquoi rejettent-ils Traditionis custodes ? Parce que “nous ne nous reconnaissons pas”, disent-ils, dans la "description” donnée par la lettre du pape qui accompagnait le motu proprio. Mais qu’en est-il ? Au vu notamment de rapports de diocèses sur des refus de concélébrer à la messe chrismale annuelle, le motu proprio demande à chaque évêque d’examiner la loyauté des desservants des églises affectées à la forme extraordinaire du rite, ainsi que l’engagement concret de leurs fidèles dans la vie diocésaine. En foi de quoi l’évêque décidera du maintien, du réaménagement ou de l’arrêt de ces célébrations. Sur le terrain, cette loyauté et cet engagement se manifestent-ils ? C’est très variable. Certaines communautés tridentines coopèrent à la vie du diocèse. Mais d’autres sont tombées, ou retombées, dans un séparatisme aggravé d’une hostilité politico-religieuse à l’encontre du pape… Or pas un mot de cela dans la lettre des “douze supérieurs” – alors que les refus de concélébrer la messe chrismale blessent l’unité sacramentelle de l’Eglise.

Un “médiateur” : face à qui ?

Loin d’admettre qu’il existe de sérieux problèmes, la lettre des “douze supérieurs” n’en dit rien. Elle peint un décor idyllique : les communautés tridentines seraient toutes archi-loyales envers le pape, pleines d’enthousiasme pour Vatican II, et coopéreraient activement à toutes les œuvres diocésaines… Ce qui revient à dire que le motu proprio est une infamie. Voici donc la seconde contradiction de la lettre : si (comme elle le proclame) l’attitude de tous les groupes traditionalistes était coopérative dans tous les diocèses, et si leur adhésion au magistère était réelle*, en ce cas leurs leaders n’auraient rien à craindre d’une enquête canonique ! Or les “douze supérieurs” concluent leur lettre en avouant justement cette crainte, et en demandant aux évêques de désigner “un médiateur qui soit pour nous le visage humain du dialogue”. Façon de dire qu’ils craignent comme inhumaines (car n’étant pas “pour nous”) les autorités qui enquêteront. Pensent-ils aux autorités diocésaines ? Sans doute non ; demander aux évêques un médiateur pour se protéger de ces mêmes évêques, serait une balourdise excessive. Les signataires semblent craindre plutôt la venue d'inspecteurs romains... C’est le genre de crainte qu’exprimait Mgr Lefebvre vers 1975. On connaît la suite.

Si les signataires demandent aux évêques une protection face à Rome, il y a peut-être chez eux un calcul sous-jacent : attirer plus ou moins les évêques français dans le camp des instituts visés par le motu proprio. Les évêques se mettraient ainsi en porte-à-faux... La ficelle est un peu grosse et les évêques l’ont certainement vue, malgré une tendance à fermer les yeux sur les dérives (même religieusement inacceptables) d’une fraction de la bourgeoisie.

Que font-ils dans cette galère ?

Mais quand on dit “les signataires”, de qui parle-t-on ? Sur les douze, la moitié au moins ne sont pas concernés par le motu proprio parce qu’ils sont supérieurs, soit de monastères (Le Barroux, La Garde, Lagrasse, Azille, Chémeré), soit d’un institut de prêtres séculiers (l’ICRSP) engagé dans la vie des diocèses et ne refusant donc pas de concélébrer la messe chrismale. Le motu proprio ne vise en réalité que l’attitude de prêtres appartenant à deux des instituts signataires : le Bon Pasteur (IBP)** et surtout la Fraternité sacerdotale Saint Pierre (FSSP), récemment objet de la sévérité du diocèse de Dijon. La FSSP et l’IBP auraient-ils circonvenu les autres signataires, mieux installés dans le paysage catholique français, pour les impliquer dans une opération de résistance au pape ?



J’ai connu autrefois le regretté dom Gérard Calvet, fondateur du Barroux. J’ai admiré en 1988 son réflexe immunitaire – et son sentire cum Ecclesia – lorsqu’il a coupé les ponts entre son monastère et la FSSPX avant les sacres illicites de Mgr Lefebvre. Il ne se serait certainement pas laissé prendre au piège de la contestation du motu proprio. Et il n’aurait pas feint d’ignorer la blessure ecclésiologique que constitue, de la part de prêtres séculiers exerçant dans un diocèse, le refus de concélébrer la messe chrismale.

PS – Déplorons l’écho indû qu’Aleteia donne à cette lettre (après avoir donné la parole à M. Dickès contre le motu proprio). Faut-il y voir l’indice d’une solidarité de milieu sociologique ?

__________

* Quiconque a parlé de Laudato Si’ ou de Vatican II avec des fidèles traditionalistes, connaît l’étendue du problème !

** Un signe : c’est du prieuré de Courtalain (Eure-et¨-Loir), séminaire de l’Institut du Bon Pasteur, qu’est datée la lettre des “douze supérieurs” aux évêques.