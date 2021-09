Afghanistan : il faut lire le dossier du ‘Monde diplomatique’

Dans le numéro de septembre, sept pages d’informations sur l’ampleur et les vraies causes de l’échec “occidental” : diagnostic réaliste dont la classe politico-médiatique française semble pourtant incapable...

Parmi les éléments frappants de ce dossier, les propres aveux de responsables américains :

► LA CAUSE LOINTAINE de tout, avouée au Nouvel Observateur (15/01/1998) par l’ex-conseiller à la sécurité du président Carter, Zbigniew Brzezinski… En 1979 la CIA était intervenue en Afghanistan CINQ MOIS AVANT l’armée soviétique, en armant des moudjahidines contre le gouvernement afghan d’alors : « Selon la version officielle de l’histoire, l’aide de la CIA aux moudjahidines a débuté courant 1980, c’est-à-dire après que l’armée soviétique eut envahi l’Afghanistan, le 24 décembre 1979. La réalité, gardée secrète jusqu’à présent, est tout autre : c’est en effet le 3 juillet 1979 que le président Carter a signé la première directive sur l’assistance clandestine aux opposants du régime prosoviétique de Kaboul... »

► LES DÉCLARATIONS d'acteurs américains du conflit (Washington Post, 9-10/12 2019) au Bureau de l’inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR) :

Général Douglas Lute, conseiller adjoint à la sécurité nationale de Bush et Obama pour l’Afghanistan et l’Irak (puis représentant des États-Unis à l’OTAN) : « Nous n’avions aucune compréhension fondamentale de l’Afghanistan. Nous ne savions pas ce que nous faisions. (…) Par exemple, sur l’économie. Nous devions établir un “marché florissant”. Nous aurions dû spécifier : “un florissant marché de la drogue”, car c’est la seule partie qui fonctionne. C’est vraiment bien pire que vous ne le pensez. Il y a un manque fondamental de compréhension au départ… »

Colonel (cr) Robert Crowley, conseiller de l'OTAN à Kaboul en 2013-2014 : "Il y avait un certain nombre d'hypothèses erronées dans la stratégie : l'Afghanistan prêt pour adopter la démocratie du jour au lendemain, la population soutenant très vite le gouvernement... Le gouvernement afghan était la plus grande cause d'instabilité à cause de la corruption.”

Ryan C. Crocker, ambassadeur américain à Kaboul en 2002 et 2011-2012 : “Une fois que la corruption a atteint le degré que j’ai vu là-bas, c’est incroyablement difficile, voire carrément impossible, à réparer… Peut-être bien que notre plus grande et unique réalisation, malheureusement, et par inadvertance bien sûr, a été le développement de la corruption de masse. »

► LE RAPPORT DU PENTAGONE (17/08/2021) sur le bilan des vingt ans de guerre et d’occupation US en Afghanistan : « Le gouvernement américain a maladroitement imposé des modèles technocratiques occidentaux aux institutions économiques afghanes. Il a entraîné les forces de sécurité au moyen de systèmes d’armes avancés qu’elles ne pouvaient pas comprendre, et encore moins entretenir. Il a imposé un modèle de droit formel à un pays qui réglait 80 à 90 % de ses différends de façon informelle. Il n’est que rarement parvenu à comprendre, et donc à vaincre, les obstacles culturels et sociaux à l’émancipation des femmes et des filles. Privés de ces connaissances de base, les responsables américains ont souvent délégué leur pouvoir à des agents qui s’en prenaient à la population ou qui détournaient l’aide américaine pour s’enrichir, devenir plus puissants ou soutenir leurs alliés. Le manque de connaissance intime des réalités locales signifiait que les projets destinés à atténuer les conflits les exacerbaient souvent, sans parler des cas où ils finissaient par financer les insurgés par inadvertance. »

Lisez l’intégralité du dossier et des analyses de ce numéro du Monde diplomatique : c’est un contrepoids indispensable à la rhétorique des grands médias et des pré-candidats à l'élection présidentielle française.