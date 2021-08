Les talibans devenus gouvernement afghan, c'est un peu plus complexe que ne le croient les "Occidentaux"

Mon édito de rentrée à RCF ce matin (7h55) :

<< L’actualité de cette rentrée ? Déroutante et chargée, en France et dans le monde entier. Par exemple en Afghanistan : ce qui se passe là-bas donne à réfléchir. Ça ne correspond pas entièrement à l’idée qu’on se faisait de la situation.

Oui, les talibans sont totalitaires : ils étouffent les libertés et ils oppriment les femmes... Mais sur le terrain la réalité a aussi d’autres aspects qu’il faut regarder. Au bout de vingt ans (la guerre la plus longue de toute l’histoire américaine), les Etats-Unis ont fini par perdre la partie. Ça veut dire quelque chose... Et ils laissent une situation encore pire qu’il y a vingt ans : à Kaboul, désormais, en plus des talibans il y a Daech.

Or Daech est non seulement notre ennemi mortel, mais aussi l’ennemi mortel des talibans ! Entre eux c’était déjà la guerre. Cette guerre va devenir encore plus féroce maintenant que les talibans sont devenus le gouvernement de l’Afghanistan, parce qu’entre talibans et Daech il y a une différence essentielle :

- les talibans sont des islamistes totalitaires, mais ce sont aussi des nationalistes afghans. Si leur gouvernement commence à pouvoir faire des accords avec les pays voisins, c‘est parce que les talibans ne veulent pas exporter leur système.

- Daech, au contraire, a déclaré la guerre au monde entier : c’est une Internationale du massacre composée de gens venus de nombreux pays, alors que les talibans sont des Afghans de naissance et presque tous de l’ethnie pachtoun.

Résultat : à Kaboul, dans la panique de ces derniers jours, les militaires américains ont fini par s’entendre avec les talibans pour essayer de résister ensemble aux terroristes de Daech…

La leçon à en tirer, c'est que les réalités, oui, sont toujours complexes et qu’il faut se méfier des idées toutes faites… C’est une leçon qui peut s’appliquer aussi aux problèmes franco-français sur tous les sujets : et la rentrée qui s’annonce sera riche dans ce domaine, puisque même cet été les controverses n’ont pas désarmé. Méfions-nous des apparences : elles sont parfois l’ennemi des réalités. >>