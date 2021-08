Les rares mots durs de Jésus sont envers les pharisiens

29ème dimanche du temps ordinaire, Marc 7:5-8 avec un commentaire de Hans Urs von Balthasar sur l'application présente des reproches de Jésus aux bien-pensants du premier siècle :

<< …Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : “Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures !” Jésus leur répondit : “Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes.” >>

Hans Urs von Balthasar : “Depuis l’époque des évangiles on a davantage encore extériorisé la parole divine en lui ajoutant des additions jusqu’à en faire une forme vaine de vénération de Dieu. Aujourd’hui la parole de Jésus [en Marc 7:5-8] s’applique à des chrétiens formalistes autant que jadis aux pharisiens. Jésus éclaircit ensuite de manière frappante ce qu’il veut dire : ce qui rend l’homme impur, ce ne sont pas des aliments entrant en lui du dehors, mais bien le mal venant du fond de son cœur – en pensée ou en acte. Et c’est d’autant plus pervers que cela provient d’un cœur dans lequel la Parole de Dieu vivante, incarnée, a été implantée... Au contraire, tout ce qui [venant de l’homme] est inspiré par la Parole de Dieu habitant son cœur, fait partie de ce que Paul appelle le culte spirituel (Romains 12,1), que cela soit exprimé ou accompli envers Dieu ou envers les hommes dans la vie de tous les jours.”