Le déboussolage général aujourd'hui

...bien résumé par Didier Péron dans sa présentation du film de Bruno Dumont 'France' (Libération 25/08) :

"Dans le tumulte réactif des commentaires et d’un branchement en continu sur tous les canaux de communication devenus foire d’empoigne, plus personne ne sait ce qu’il veut ni s’il est même encore capable de vouloir quelque chose. Cet «état de solidarité négative», dont parle Pankaj Mishra dans son essai 'L’Âge de la colère', dévore peu à peu l’idée que nous nous faisons de la réalité, remplacée par l’intensité incessante des conflits de perceptions et d’opinions..."