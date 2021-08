Symptomatique : l’attaque de certains idéologues contre la panthéonisation de Joséphine Baker

1961 : le général Valin décore Joséphine Baker de la Légion d'honneur

Authentique combattante de 1939-1945, Joséphine Baker va entrer au Panthéon. Pourquoi cet honneur mérité scandalise-t-il une fraction influente de l'intelligentsia ? Coup d'oeil à une polémique qui révèle la dégradation du civisme à l'ère postmoderne :

Freda Josephine McDonald dite Joséphine Baker (1906-1975), Légion d’honneur, croix de guerre 1939-1945 avec palme, médaille de la Résistance avec rosette, entrera au Panthéon le 30 novembre Le moins qu’on puisse dire est qu’elle le mérite : artiste de music-hall devenue française en 1937, elle devient agent du contre-espionnage militaire en 1939 ; en novembre 1940 elle s’engage dans les services secrets de la France libre et accomplit de vraies missions en métropole, à Lisbonne, puis en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Devenue sous-lieutenant pilote de l’Armée de l’air, elle prend part au débarquement de Provence, avant de passer dans la Croix-Rouge et d’accompagner la 1ère armée sur le front. Elle reçoit la médaille de la Résistance en octobre 1946… C’est en tant qu’héroïne politique et militaire qu’elle va rejoindre d’autres défunts célèbres au Panthéon : après plusieurs années de demandes en ce sens, lancées initialement par Régis Debray, la décision a été prise par Emmanuel Macron fin juillet. Elle vient d’être annoncée au public.

Aussitôt se déclenche une campagne de protestation ! Elle est lancée par un groupe sectaire mais influent. Son porte-parole, la “philosophe féministe” Camille Froidevaux-Metterie, twitte : “Le choix de Joséphine Baker, c’est le refus de choisir Gisèle Halimi”.

Cette dialectique peut paraître surprenante : Joséphine Baker étant une femmes, on ne voit pas en principe ce que le féminisme aurait à objecter. Joséphine Baker étant noire, membre de la LICRA et d’origine étrangère, on ne voit pas non plus ce qu’auraient à objecter l’antiracisme et la xénophilie.

C’est donc ailleurs qu’il faut chercher le problème. Pourquoi, selon certains, choisir Baker équivaut-il à “refuser Halimi” ? Parce qu’ils y voient un déni de leur combat idéologique, qui est de parachever le démantèlement du politique au profit du sociétal, voire de la dissociété individualiste. On le sait, Josephine Baker a été une combattante politique au vrai sens du mot : elle a choisi la France libre, s’y est engagée à ses risques et péril, et a reçu pour cela l’hommage de l’armée et de l’Etat. Gisèle Halimi incarne l’opposé de cela aux yeux de ses partisanes actuelles. Ainsi l’universitaire Kaoutar Harchi expliquant, dans Libération, que le sens profond du féminisme (incarné naguère par feue Mme Halimi flambeau de l’avortement) est de saper “l’Etat” comme étant l’ennemi “patriarcal, inégalitaire et violent” ! Dans le livre de Mme Froidevaux-Metterie Le corps des femmes – La bataille de l’intime (2018), on trouve les étapes de cette sortie du politique au nom de l’individualisme sociétal, voire asocial. Après l’étape du droit de vote, qui était politique, le féminisme militant a imposé comme étapes suivantes des revendications de moins en moins politiques et de plus en plus individualistes : sur la procréation, sur le “genre“, et maintenant sur“l’intime”… “Le tournant génital ou sexuel du féminisme consiste à rapatrier les thématiques corporelles, intimes, dans le champ des droits à revendiquer”, écrit Mme Froidevaux-Metterie : à l’arrivée, le politique n’existe plus, remplacé par une “dynamique d’émancipation”… “Émancipation” par rapport non pas aux injustices, mais aux réalités tangibles de la condition humaine, comme on le voit avec l’idéologie LGBT et le reste du postmoderne. Dans cette perspective, l’entrée de Mme Halimi au Panthéon est voulue comme un signe du remplacement du mythe républicain (politique) par les mythes du sociétal, de l’individualisme et même du narcissisme.

Voilà ce que véhicule la polémique anti-Baker ouverte à Paris. Inutile de dire qu’elle inquiète une classe politique à l’esprit déstructuré, où figurent nombre de gens proches des idées de Mme Froidevaux-Metterie. Ainsi la ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno : elle s’est empressée de faire des grâces aux anti-Baker en prônant elle aussi l'entrée au Panthéon de Gisèle Halimi, "rebelle obstinée qui a marqué l'histoire du féminisme et de notre pays". "Je reste déterminée dans cet objectif”, a-t-elle assuré. Pour sa part, M. Macron fait savoir qu’il honorera solennellement cette année la mémoire de Mme Halimi. Ce sera aux Invalides. Le Panthéon suivra sans aucun doute, mais après 2022.