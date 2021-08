L’Assomption : de quoi s’agit-il ?

La fête du 15 août est énigmatique pour une population française déchristianisée à 90 %. Faisons connaître autour de nous sa signification. Voici ce qu'en dit Louis Bouyer (1913-2004), théologien catholique majeur et ancien pasteur luthérien :

<< Le 1er novembre 1950, le pape Pie XII, après avoir consulté tout l’épiscopat catholique, a défini solennellement, en présence d’une multitude d’évêques, qu’il est de foi que Marie a été glorifiée* dans son âme et son corps dès la fin de sa carrière terrestre. Cette définition consacre définitivement la pieuse croyance qui s’était exprimée partout dès l’Antiquité chrétienne dans la fête du 15 août, passée de l’Eglise byzantine à toute l’Eglise catholique.

Les termes de cette définition, délibérément très réservés, ne donnent aucun appui aux traditions plus ou moins sûres dont cette croyance s’était vu envelopper ; non plus qu’ils n’accréditent aucune des diverses opinions théologiques qui ont pu se faire jour sur la manière exacte dont la vie de Marie a fini sur terre.

Ce qui, sur ce point, appartient au trésor de la révélation confiée à l’Eglise, et que le pape a défini, c’est donc simplement que Marie, du fait de son union toute spéciale avec son divin Fils, atteste dès à présent aussi parfaitement que possible toute la victoire que Celui-ci a remportée pour nous sur la mort. Pareillement, la Conception immaculée de Marie ne doit donc être aucunement interprétée – comme l’on fait des polémistes protestants – à la manière d’une espèce d’apothéose ; ni même – comme l’ont fait certains théologiens catholiques – comme si elle signifiait la séparation de Marie du sort de l’humanité commune. Au contraire, cette vérité doit être considérée comme le gage de la réalité de l’association de tous à la victoire de notre divin Chef sur le mal et l’affirmation que nous partagerons sa gloire* dans la mesure même où nous aurons été associés, par la foi et l’amour, à son œuvre rédemptrice. >>

Louis Bouyer, Dictionnaire théologique (Desclée).

* En théologie, gloire et glorifié ont un sens autre que celui de l’usage commun. Partant du concept vétérotestamentaire de kabod (“poids” = évidence de la toute-puissance divine), gloire dans le NT veut dire rayonnement d’une vie divine qui est amour et se révèle dans la Passion et Résurrection du Christ. Paul explique que les croyants refléteront à visage découvert la gloire rayonnant du Christ ressuscité, transmise à eux par l’Esprit : communication paradoxale de ce qui fait la transcendance absolue de Dieu.

Consulter aussi le site Eglise catholique.fr :