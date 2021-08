Etats-Unis : une géostratégie aveugle et maudite

En 2001, les idéologues néoconservateurs de GW Bush lancent l'US Army et ses supplétifs à l'assaut de l'Afghanistan : en théorie, "pour chasser les taliban complices de Ben Laden". Ce seront en fait vingt ans de guerre et d'occupation. En 2021, les Américains évacuent Kaboul en catastrophe, le gouvernement fantoche s'enfuit et les taliban reprennent le pouvoir. Raisons d'une débâcle annoncée :

► La débâcle américaine à Kaboul, la disparition de l’armée officielle afghane, la ruée de milliers d’Afghans vers les derniers avions ont un air de déjà-vu. Souvenons-nous de Saigon 1975 : les mêmes hélicoptères au-dessus de l'ambassade, la même panique d'une partie de la population de la ville… Les Kabouli pro-occidentaux de 2021, comme les Saigonnais anticommunistes de 1975, découvrent que Washington est le diable vu par Bernanos : “l’ami qui ne reste jamais jusqu’au bout”.

► Pourquoi l’Ami américain* ne reste-t-il pas ? Pourquoi finit-il par plier son drapeau et sauter à bord d’un Chinook, après onze ans (Vietnam) ou vingt ans (Afghanistan) de guerre et d’occupation ? Parce que jamais les schémas américains n’arrivent à dominer la situation malgré des montagnes de morts : cette fois le bilan des tués est de 160 000 Afghans dont 50 000 civils, 2443 soldats US, 1150 soldats alliés (dont 90 Français) et 1789 contractors locaux. Pour cette folie afghane, Washington aura dépensé 1500 milliards de dollars : plus que le plan Marshall !

► Vietnam, Irak, Afghanistan : pourquoi la situation ne répond-elle jamais au plan de Washington ? Parce que ce plan, schématique et arrogant, repose sur l’incapacité US à comprendre le rest of the world. C’est ce que dit le général quatre étoiles Stanley A. McChrystal qui commanda en Afghanistan : en 2003-2008 comme chef des troupes spéciales, puis en 2009-2010 comme chef de la coalition otanienne, avant d’être limogé par Obama pour lucidité excessive. En octobre 2011, devant le Council on Foreign Relations, il donne la clé d’un échec qui est celui de toutes les interventions américaines dans le monde depuis Panmunjeom 1953 : “Nous ne connaissions pas l’Afghanistan… La plupart d’entre nous, moi compris, avions à un degré effrayant une vision simpliste de ce pays et de son histoire”, constate le général McChrystal.

► Or la réalité afghane est plus complexe qu’ailleurs : les populations de ce pays de montagnes sont morcelées entre la majorité pachtoune et les minorités tadjik, hazara, ouzbek, turkmène, aïmak, kirghize, nouristani, baloutche etc, le tout en perpétuelles rivalités identitaires. Les taliban sont presque tous des Pachtouns. Les Tadjiks et les Ouzbeks haïssent les taliban parce que ce sont des Pachtouns : le défunt “commandant Massoud” était un Tadjik détesté par une partie des gens de Kaboul pour ses bombardements et les pillages de ses hommes, à tel point que les Kabouli non-tadjiks ont fêté l’arrivée des taliban en 1996… Kaboul est en effet une capitale multi-ethnique. Et ce n’est qu’un exemple de la complexité des relations, dans ce pays qui ne fut jamais stable et dont les villages perchés sont construits comme des fortins.

► Les hommes de Washington ne saisissent pas ce genre de choses. En Irak, ils n’ont pas compris que donner tout le pouvoir aux chiites jetait la minorité sunnite dans une fureur d’où est sorti Daech. En Afghanistan, ils n’ont pas su concevoir le jeu subtil et de longue haleine qui aurait (peut-être) pu isoler les taliban de la masse pachtoune tout en ménageant les autres ethnies : jeu impossible à mener quand on nie les ethnies, et quand on s’imagine que tous les peuples du monde rêvent de s’américaniser. Washington a donc commis sa bourde habituelle : agir en puissance néocoloniale. Et mener une guerre technologique follement chère : guerre de riches, à laquelle les soldats du gouvernement de Kaboul ne pouvaient accéder – mais sans laquelle ils ne pouvaient résister aux combattants taliban. D’où l’effondrement au départ des Américains, et l’entrée des taliban dans Kaboul sans tirer un coup de feu.

► Ces choses ne sont pas dites non plus par la plupart des médias français. Leur réaction depuis quarante-huit heures se borne à inviter BHL (Tartarin sur l’Hindou Kouch), et à demander hier aux invités des plateaux télé “quelles sanctions internationales les Etats-Unis et l’UE peuvent imposer aux taliban pour défendre les droits des femmes” ! Peu de commentateurs s’intéressent aux négociations du diplomate talêb** Abdul Ghani Baradar avec Téhéran, Istanbul, Pékin et même Moscou – où l’on n’est pas triste de voir les Américains chassés aujourd’hui par les fils des islamistes que la CIA avait aidés à chasser l’armée russe il y a trente ans. Et hier soir, un seul des invités des diverses chaînes a osé dire ce qui saute aux yeux : si les soldats afghans n’ont pas tenu face aux taliban, c’est qu’ils n’allaient pas se faire tuer par d’autres Afghans pour prolonger une guerre américaine que les Américains ne voulaient plus faire. En attendant la prochaine.



_________



* titre du livre décisif d’Eric Branca (Perrin 2017).

** singulier du mot taliban.