2. Les "athées pieux", censeurs de l'Eglise aujourd'hui

De plus en plus souvent, des notables nous expliquent qu'ils n'ont pas la foi mais qu'à leur avis l'Eglise catholique devrait être ceci au lieu de cela. Et ils s'indignent contre les voies et les décisions de l'Eglise réelle... Pourquoi ce phénomène se développe-t-il ?

Piliers de la droite dite libérale-conservatrice (deux mots pourtant contradictoires), nos bons bourgeois soutiennent depuis quarante ans un système économique aiguillonné par l'ultralibéralisme mondial qui "disrompt" la société, parce qu'il repose sur l'extension permanente des domaines du marché. Donc sur l'abolition progressive des secteurs non-marchands : normes de comportements, patrimoines culturels, etc... D'où l'impression de tout-fout-le-camp qui affole soudain les libéraux-conservateurs. Ne voulant ou ne pouvant pas voir ce que Marx prédisait dès 1848 – que par nature le libéralisme exclut toute conservation –, ils cherchent ailleurs un bouc émissaire. Et désignent l'Eglise catholique. Pourquoi ?

Parce qu'à leurs yeux, dans une société que malmène leur propre système économique, la fonction de l'Eglise serait de constituer un conservatoire des traditions : en gros, la procession des Rogations au spectacle du Puy-du-Fou. Or l'Eglise – "depuis Vatican II et surtout maintenant", grincent-ils – demande que l'on prenne l'Evangile au sérieux : ce qui fait passer la foi avant les coutumes... Cette exigence chrétienne renouvelée désavoue la fonction de conservatoire, et le bourgeois de droite se sent trahi. "Athée pieux", comme disait l'ancien évêque de Nanterre, il s'irrite contre une Eglise ne répondant pas à l'idée qu'il s'en faisait. En résulte la pluie de sottises hargneuses que l'on peut lire sur Facebook ou entendre sur C8 – et sur Radio Classique, où par exemple Jean-Marie Rouart de l'Académie française, excellent garçon au demeurant, nous expliquait avant-hier matin que sans avoir la foi il trouvait quand même que tout allait mal depuis que le pape voulait nous priver de la messe en latin ; ajoutant qu'il était allé récemment à l'abbaye de Lagrasse où les offices latins étaient très beaux et qu'il ne voyait pas pourquoi le pape interdisait tout ça. L'excellent Jean-Marie ne sait visiblement pas que les chanoines réguliers de la Mère de Dieu (abbaye de Lagrasse) sont dans les meilleurs termes avec le diocèse qui leur confie des tâches pastorales, donc ne sont nullement visés par le Motu proprio du pape... [Photo : l'abbé de Lagrasse avec le pape François]. Plus aimable que MM. de Villiers ou Zemmour, mais pas mieux informé qu'eux de ces choses, l'académicien tient néanmoins à en parler : parce que son milieu est en ébullition contre François "l'islamo-gauchiste", l'épiscopat français "immigrationniste", etc. Non seulement ces bons bourgeois reprochent à l'Eglise de pratiquer la charité et de n'être pas un conservatoire des neiges d'antan, mais il l'accusent d'être coupable d'effets sociaux qui ne relèvent pourtant pas d'elle ; effets qu'ils déplorent mais dont ils chérissent les causes globales – qui sont économiques. Logique bourgeoise.