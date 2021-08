Intégristes et ultradroite : infamies sur Facebook contre la mémoire du Père Olivier Maire

Effarant mais vrai. Fous de haine contre l'Eglise du pape François, les membres d'un certain milieu politico-religieux attaquent depuis hier (sur les réseaux sociaux) le prêtre montfortain tué la veille à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Accrochez-vous, lecture odieuse :

Les adeptes du national-catholicisme [1] sont dans l’aveuglement et la haine. Leur aveuglement a commencé en 2013 avec les Manifs ‘pour tous’, qui leur ont donné l’illusion de devenir une force sociologique en leur donnant prise sur une partie de la bourgeoisie catho-mainstream. En 2013 aussi, les nationaux-catholiques (haineux par ADN) ont attisé leur haine permanente en la dirigeant contre un pape François dont l’élection les révulsait : non-conformiste, non-européen, jésuite [2], social, défenseur de l’hémisphère Sud, encore plus écologue que ses prédécesseurs et encore moins libéral que ces derniers en économie… Ensuite l’aveuglement haineux des nationaux-catholiques a rejoint les réseaux sociaux – vecteur de toutes les haines et de tous les aveuglements. Depuis plusieurs mois, en compagnie de l’extrême droite laïque, ils contribuent dans leur style (Philippulus-le-prophète) à la campagne de fake-news contre les mesures sanitaires. Aujourd’hui ils s’emparent du drame de Saint-Laurent-sur-Sèvre : et là, ils atteignent aux sommets de l’odieux en vitupérant la mémoire du P. Olivier Maire.

Le P. Maire, on le sait, a été tué avant-hier par un homme qui s’est aussitôt rendu à la gendarmerie pour demander à être “mis en prison”. Les Montfortains l’avaient hébergé depuis deux mois dans le cadre d’un contrôle judiciaire, l’homme attendant une décision de justice après avoir mis le feu en 2020 à la cathédrale de Nantes. Immigré clandestin expulsable depuis plusieurs années, objet de soins psychiatriques, il semble avoir tué le P. Maire dans un accès de fureur : ce dernier venait apparemment de lui dire (d’après les sources locales) que les Montfortains ne pourraient continuer à l’héberger s’il ne remplissait pas mieux ses obligations de contrôle judiciaire. La charité évangélique de l’accueil s’accompagnait ainsi de bon sens civique et pratique : c’est le réalisme chrétien.

Par ailleurs le meurtrier, catholique rwandais, n’a rien d’un musulman djihadiste. Le P. Maire n’a pas été tué “en haine de la foi”. Il n’est donc pas un martyr au sens théologique du terme.

D’où la stupeur que j’éprouve depuis hier à la lecture, sur Facebook, d’un fil de commentaires intégristes et nationaux-catholiques vitupérant la mémoire du P. Maire. Il se trouve que je connais l’un des auteurs de ces commentaires, laïc exerçant des responsabilités religieuses au sein d’un des mouvements catholiques institutionnels de l’Hexagone : ce qui aggrave son cas.

Les commentaires accusent le P. Maire : 1. d’avoir péché contre les normes ecclésiales en “recherchant le martyre” et ainsi en défiant Dieu” ; 2. d’avoir trahi la Nation en accueillant un immigré clandestin déjà criminel.

La première accusation est un sophisme particulièrement fourbe (puisqu’il n’y a pas martyre en l’occurrence) : sophisme ne visant qu’à donner de l’eau bénite à la seconde accusation – qui contredit les évangiles mais reflète la vraie nature de toute cette agitation.

Voici un échantillon du flux de commentaires en question. Sous chacun, mon commentaire en rouge. Je supprime les noms pour éviter les querelles de personnes : ce qui compte, c’est le fond du problème, c’est-à-dire la mauvaise foi de gens qui déguisent des instincts païens en indignation chrétienne.

COMMENTAIRES “CATHOLIQUES” HOSTILES AU PÈRE O. MAIRE 10/08/2021



X. – Je ne vois pas dans l'histoire de l'Église beaucoup de comportements de ce type [celui du P. Maire]. On ne défie pas Dieu en agissant de façon dangereuse, on n'appelle pas le martyre par son imprudence. Ce prêtre était sans doute bien intentionné mais il a eu tort. RIP mais pas un exemple… Jésus n'a jamais provoqué. Ni les chrétiens de l'antiquité.

Y. – Complètement d'accord avec vous. Ce fut même condamné par les papes qui, après les suicides à répétition des chrétiens qui voulaient mourir en martyrs, en allant injurier les musulmans sous les remparts de Tolède afin de devenir saints…

► Le commentaire de l'érudit X. est pure fourberie : le Père Maire ne cherchait aucunement le martyre puisque le Rwandais hébergé était catholique. Quant à l’allégation aberrante selon laquelle “Jésus n’a jamais provoqué”, elle néglige le fait que toute la vie publique de Jésus est une provocation envers l’élite judéenne (voir sa grande diatribe contre les pharisiens en Matthieu 23:34). Provocation suprême de Jésus : sa montée finale à Jérusalem ! X., que je connais, sait tout cela mais veut l’oublier. Il ne doit pas aimer qu'on secoue les élites... Quant au commentaire de Y., il renchérit à l’aveuglette.

G. – Saint Paul apôtre nous donne un texte magnifique sur la charité mais ne nous incite pas à nous mettre en danger. Ce n’est pas ce que levangile nous enseigne. Ce n’est plus la même religion.

► Si G. lisait vraiment l’Evangile, il verrait (par exemple en Matthieu 6:11) ce que Jésus annonce à ses apôtres : “Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi…” Et Matthieu 24:9 : “Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom…” Et 23:34, aux pharisiens : “je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville...” Jésus envoie les siens au casse-pipe. Et ils iront.



X. – Exactement. Dieu ne nous demande pas de donner aux psychopathes ou aux persécuteurs l'occasion de nous nuire et de se nuire à eux-mêmes par le même fait.

► L’érudit X. joue à l’ignorant et aggrave son cas : si on l’écoute, on doit penser que le Fils a défié le Père en envoyant ses apôtres prêcher dans le monde entier, donnant par le fait “aux persécuteurs l’occasion de (leur) nuire”. .

Z. – Avant de donner sa vie pour l'humanité, n'oublions pas que NSJC a chassé, à coups de fouets, les marchands du Temple, qu'Il a estimé dangereux pour l'exercice de la prière. Et ce fou furieux, à mon sens, aurait dû être chassé…

► Comme tous les athées pieux, Z. ne cite de l’Evangile que l’épisode des marchands du Temple, croyant y trouver en 2021 l’autorisation céleste dont ces gens rêvent : celle de distribuer des coups de matraque. Inutile de préciser que : 1. ils ignorent le vrai sens de ce passage d'évangile, pourtant connu de tous les catholiques pratiquants ; 2. l’épisode des marchands du Temple n’a strictement rien à voir avec le drame de Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Q. – L’Eglise gaucho et bobo est victime de son imprudence.

► Mme Q. donne ici la clé de toutes ces réactions national-catholiques : elles sont idéologiques et politiques, ce qui explique que leurs allégations “religieuses” sonnent aussi faux.

R. – Chère Q., L’Eglise est pleine d’une charité devenue folle.

X. – Charité supposée qui a débouché sur un meurtre. C’est malin. Je pèse mes mots.

F. – Je n'ai rien contre les musulmans, les protestants ou les juifs (le bouddhisme n'étant pas une religion). Notre Seigneur Jésus Christ nous commande juste de les convertir. Ce n'est pas une option. Dire la vérité, révèlé par le Christ, n'est pas un manque de respect mais de la Charité. Les "étiquettes" ne seront absolument pas effacés au Ciel. Le purgatoire et l'enfer sont des réalités qu'il serait bon de regarder en face pour nous convertir chaque jour et convertir les non-croyants.

T. – Si les prêtres voulaient bien comprendre que ces musulmans sont les ennemis de leur Dieu et les leurs. Le problème c’est que de nos jours ils n’en ont plus que pour l’islam eux aussi. Ce prêtre n’est pas un martyr, c’est un fils de Dieu que son Père a puni.

► R., X., F. et T. donnent ici un prérequis de l’attitude national-catholique : minimiser le contenu et la portée de la charité chrétienne ! R. traite de “folle” la charité concrète. L’érudit X. la révoque en doute et la juge inintelligente. F. fait comme si l’affaire de Saint-Laurent-sur-Sèvre mettait en cause “les musulmans, les protestants ou les juifs”, et vide la charité de son sens christique pour en faire une question de propagande de la foi (sous peine d’enfer). Noter aussi l’apologie des “étiquettes” : très caractéristique. Quant à T., prenant le Rwandais pour un musulman, il voit dans le meurtre de son hébergeur une… punition divine. Voilà quatre beaux exemples de ce qu’il y a dans la tête de l’ultradroite catho.

D. – On n'acueille pas ses bourreaux sauf si on veut se suicider. Le reste c'est du bla bla bien pensant et conduit à ces drames. Parce qu'on a aussi un devoir envers l'église et envers la PATRIE et sa propre Nation, héritée de ses ancêtres… Commencez par aimer la France avant le reste du monde et commencez par le bon sens et la prudence avant le semblant une sainteté qui n'est qu'un leurre du diable. On n'acueille pas les criminels dans sa maison pour mettre en danger ses enfants…

► J’ai respecté l’orthographe de D., défenseur certainement autorisé de notre Identité Culturelle. Son commentaire exprime la forme de spiritualité propre au national-catholicisme : elle voit toute charité évangélique comme “du blabla bien-pensant” et qualifie de trahison l’accueil de tout immigré, “bourreau” potentiel par nature. Ce genre de vision réductrice et déformante du christianisme était appelée “limitation de Jésus-Christ” par François Mauriac...

J’arrête là ce catalogue d’insanités qui sont autant d’outrages au Christ. Mais je signale que l’érudit intégriste de ma connaissance, ici appelé X., a parmi ses amis Facebook un nommé PF dont la haine envers le pape est si fiévreuse qu’il proclame : “Bergoglio nous a déclaré la guerre et le paiera chèrement”. Il y a trois jours, au Vatican, le pape François a reçu dans son courrier trois balles de pistolet.

__________

[1] "National-catholique" – J’emploie ce terme parce qu’il décrit la pratique du milieu en question : subordonner sournoisement une référence catholique à une idéologie politique. Au début je mets catholique en italiques pour souligner l’altération de sens que lui inflige ce milieu. Comme l’Eglise ne cesse au contraire de le rappeler, le vrai sens de “catholique” est : “totalisant”, “inclusif”, “universel”… Précision : tous les nationaux-catholiques sont plus ou moins intégristes, mais certains intégristes ne sont pas nationaux-catholiques.

[2] La Compagnie de Jésus est l’une des cibles de la haine intégriste depuis plus de soixante ans. En 2021, les intégristes ressassent contre les jésuites des slogans datant des années 1970 et non réactualisés. Même chose d’ailleurs au sujet de la messe.