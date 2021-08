Le meurtre du P. Olivier Maire : deuil et réflexions

Il y a trois façons de considérer ce drame : deux légitimes, et deux illégitimes que tout catholique croyant évitera...

Premier regard sur le drame, celui des pères montfortains (partagé par le président des évêques de France). Du meurtrier ils disent en substance : nous l'avions accueilli conformément à notre vocation de chrétiens, sachant qu'il sortait d'un établissement psychiatrique et qu'il était en attente de procès pour l'incendie de Nantes. Nous ne regrettons rien. L'héberger était dans l'esprit de l'Evangile. Le drame d'hier ne changera rien à cet esprit. La sérénité chrétienne des Montfortains et la figure admirable du Père Maire, aimé de toute la région, appellent au recueillement.



Deuxième regard : celui de la société civile... Nombreuses sont les voix qui s'indignent – à juste titre – de l'inexécution en 2019 de l'arrêté d'expulsion de ce citoyen rwandais en situation irrégulière : si toutes les lois étaient appliquées en France (ce n'est plus le cas depuis des décennies), le drame d'hier n'aurait pas eu lieu. De même, la libération d'un criminel – non encore jugé ! – est une décision aberrante dont il existe de nombreux autres exemples. L'urgence d'une réforme de la justice apparaît.



Troisième regard : celui des polémistes qui s'emparent du drame d'hier pour le confondre avec d'autres drames sans rapport avec lui – et s'en faire une arme pour la campagne présidentielle. Attitude irresponsable.



Quatrième regard : celui d'athées pieux prétendant que le drame d'hier est "une nouvelle agression contre les catholiques". Ils entraînent dans leur sillage certains paroissiens regrettablement sourds aux paroles des pères montfortains. Ces catholiques-là, obsédés d'eux-mêmes et de leurs idées fixes, se posent en victimes et brandissent tout et n'importe quoi : l'assassinat du Père Hamel, la vandalisation d'édifices du culte, la suspension des offices en 2019 ("car toute cette histoire d'épidémie est un complot anticatholique"), etc. Gageons qu'il y aura samedi prochain des pancartes disant que le meurtre du Père Maire était commandité par Georges Soros... Ces délires sont à l'image d'une époque en rupture avec les réalités. Emmanuel Abayisenga, l'incendiaire-meurtrier, est un catholique de 40 ans et un malade aveuglé par son impasse personnelle : ce n'est pas un musulman djihadiste comme les deux post-adolescents qui tuèrent le Père Hamel en haine de la foi. Le drame d'hier prend simplement rang dans la série, en France et hors de France, des prêtres victimes de ceux auxquels ils venaient en aide ; il y a des Jean Valjean qui tuent Mgr Myriel.



Demandons au Père Maire de prier pour nous.