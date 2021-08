Interdiction de la chasse au filet ? Fureur des chasseurs de M. Schraen, pilier électoral de la Macronie

Parmi les plus menacés : le vanneau huppé La fédération de Willy Schraen (l’ami de Macron) vitupère l'arrêt du Conseil d’Etat, et fait pression sur l’Elysée en vue de 2022 :

► Inquiétude à l’Elysée devant la fureur des associations de chasse, pourtant choyées par Emmanuel Macron depuis 2017 en tant qu’agent électoral ! Fureur déchaînée depuis la décision du Conseil d’Etat, le 6 août, de condamner la chasse aux vanneaux huppés, pluviers dorés, alouettes des champs, grives et merles noirs à l’aide de filets (pantes, tenderies) ou de cages (matoles). L’ire des chasseurs est d’autant plus grande que le Conseil d’Etat, en juin, avait déjà condamné la chasse à la glu… Le mobile des juges administratifs en la matière est d’aligner le droit français sur une directive européenne de 2009 interdisant les techniques de capture massive. On voit donc les moins éclairés des souverainistes se dresser contre le Conseil d’Etat aux côtés des chasseurs. On voit aussi des messages commencer à pleuvoir sur Facebook et Twitter dans le style : “à bas la dictature” : il est ainsi amusant de voir de fiers militants de gauche, écolos jusqu’à une date récente, désormais au coude-à-coude avec le président de la FNC (Fédération nationale des chasseurs), Willy Schraen, qui tutoie quasiment le président de la République et ne voit rien à redire au néolibéralisme – le laissez-faire libéral consistant aussi à laisser chasser de n’importe quelle façon.

La FNC qualifie donc l’arrêt du Conseil d’Etat de “décision insupportable sans le moindre fondement sérieux”. Elle parle d’entamer une bataille juridique. Elle fait surtout pression sur l’exécutif : elle “en appelle à Jean Castex”, ce qui fait comprendre à M. Macron qu’en 2022 elle pourrait ne plus le soutenir.

À l’opposé, la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) applaudit l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle demande au gouvernement d’agir en conséquence et “d’abolir ces pratiques d’un autre âge” : “Si la pratique des chasses traditionnelles en période de disette ou de guerre pouvait se concevoir, il ne s’agit plus aujourd’hui que d’un simple loisir”, souligne-t-elle.

Rappelons les faits : en trente ans, les populations d’oiseaux du monde rural ont chuté de près de 30 % (et celle des oiseaux urbains, de 27,6 %). Sur les 123 espèces les plus connues en France, 43 sont en déclin depuis 2019. Certaines d’entre elles ont diminué des deux tiers. Par rapport à ces données indiscutables, que vaut l’emphase pseudo-traditionaliste de la FNC ? En 2021, qualifier la glu, les cages et les filets “d’essence même de la passion de la chasse” (W. Schraen) est une pesante incongruité.

> La France figure en bonne place parmi les pays les plus “tueurs d’oiseaux” : Egypte, Syrie, Liban, Albanie, Chypre, Grèce, Croatie...

Chasse à la glu : "L'essence même de la passion de la chasse" (W. Schraen)