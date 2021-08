La “messe de toujours”, c’est celle de Paul VI

Pour le voir il n’y a qu’à lire saint Justin qui écrivait en l’an 150 :

« Au jour qu’on appelle le jour du soleil [dimanche], tous les habitants [chrétiens] des villes et des campagnes se rassemblent en un seul lieu. On lit les mémoires des Apôtres et les écrits des prophètes autant que le temps le permet. La lecture achevée, celui qui préside prend la parole pour inviter à imiter ces beaux exemples. Puis nous nous levons tous et nous adressons des prières. La prière terminée, on apporte du pain, du vin et de l’eau. Le président les prend, adresse louange et gloire au Père de toutes choses par le nom du Fils et de l’Esprit Saint. Il fait action de grâces de ce que Dieu nous a jugés dignes de recevoir de Lui ces choses. Quand il a achevé les prières et l’action de grâces, tout le peuple présent répond par l’acclamation ‘Amen’, mot hébreu signifiant : ‘Qu’il en soit ainsi’. Après l’acclamation du peuple, ceux que nous appelons diacres donnent à chacun des assistants sa part de ce qui a été eucharistié, pain, vin et eau, et portent la leur aux absents. Cet aliment est appelé parmi nous eucharistie… »

Cette description de l’eucharistie dominicale vers l’an 150 fut écrite par saint Justin (pionnier de la théologie chrétienne et futur martyr) dans sa Première Apologie, document destinée à l’empereur Antonin le Pieux pour lui présenter la religion chrétienne. Ce texte est crucial par son antiquité et parce qu’il souligne, paragraphe 67, que le principe de l’eucharistie – matrice du rite que l’on nommera messe ou divine liturgie – fut enseigné “aux Apôtres et aux disciples” par “Jésus-Christ notre Sauveur”…

Texte également important aujourd’hui parce que le rite qu’il décrit est pour l'essentiel celui de la réforme liturgique de 1970, qui visait à décanter la messe de ses ajouts tardifs pour remettre son coeur en lumière. Bien sûr on parle ici du Missel romain de Paul VI, lettre et esprit : non des “déformations à la limite du supportable” (dit le pape François) qui ont marqué sa mise en œuvre, notamment dans l’Hexagone, durant les années 1970-1980... et dont il subsiste encore çà et là des traces en 2021. Mais, depuis cinquante ans, certains ont cherché à rendre le Missel de Paul VI responsable des trahisons ultérieures : sans succès, tant est évident l’ancrage de la réforme de 1970 dans la tradition originelle. (Les mêmes intégristes n’ont jamais réussi à démontrer l’hétérodoxie de la déclaration de Vatican II Dignitatis humanae, qui reconnaît le droit humain à la liberté religieuse).

Néanmoins, aujourd’hui et plus spécialement depuis le Motu proprio Traditionis custodes de François à la mi-juillet, on voit ressurgir sur les réseaux sociaux la rengaine contre la “messe protestante” et le “concile hérétique”. Slogans creux ! Sur le concile, ces rabâcheurs devraient lire le livre de dom Basile Valuet, moine du Barroux, qui a remis les pendules à l’heure (Le droit à la liberté religieuse dans la Tradition de l’Eglise : un cas de développement doctrinal homogène par le Magistère authentique, éditions Sainte-Madeleine). Et sur la messe, les mêmes rabâcheurs n’auraient qu’à lire la page de saint Justin : leurs yeux s’ouvriraient. À condition qu’ils assistent au moins une fois à la messe célébrée – correctement – dans la forme ordinaire, pour découvrir ce qu'ils condamnaient si véhémentement sans en avoir l’expérience…

► Saint Justin, né en Palestine, fut philosophe platonicien avant de trouver la foi chrétienne. “Justin fut le premier vrai théologien qui formula une théologie christocentrique de l’histoire… Il a donné une interprétation théologique de l’eucharistie en parlant de sa nature sacrificielle… Pour Justin, l’eucharistie est offerte en tant que mémorial du corps et du sang du Christ”. Par ailleurs, “Justin est le premier auteur chrétien après Paul à saisir les implications universalistes du christianisme”. (Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien, t. 2, Cerf 1990).