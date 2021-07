Menacée par Washington, l’UE renonce à sa taxe GAFAM

Il fallait s’y attendre : le 12 juillet, la Commission a capitulé devant les menaces commerciales de M. Biden exprimées par sa secrétaire au Trésor. Et ce n'est qu'un des aspects de la vassalité européenne :

Mme Jellen annonçait une reprise de la guerre commerciale avec l’UE si Bruxelles ne renonçait pas à la taxe européenne sur les GAFAM : taxe très légitime, mais rejetée par Washington comme “discriminatoire” (et sans doute “xénophobe” ?) à l’encontre des géants du capitalisme numérique. Autre argument de Mme Jellen : le projet de taxe européen “faisait double emploi” avec la réforme de la fiscalité des multinationales adoptée par le G 20 et négociée à l’OCDE…

La Commission s’incline donc : “La réussite du processus de réforme de la fiscalité internationale nécessitera une dernière impulsion de toutes les parties, et la Commission s’engage à se concentrer sur cet effort. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en pause le projet de taxe”.

Ce communiqué bruxellois veut dire que le maintien de la taxe GAFAM provoquerait en représailles le retrait de certaines des “parties” : c’est-à-dire un vote du Congrès américain contre la réforme OCDE.

Il veut dire aussi que Bruxelles reste la vassale de Washington. Et que cette vassalité force l’Europe à sacrifier ses propres intérêts, sachant que la taxe OCDE de 15 %, insuffisante par ailleurs, frappera surtout des entreprises européennes. Et que le plan européen de relance (750 milliards d’euros) dépendait en partie de la future taxe GAFAM !

La vassalité européenne ne concerne pas seulement les finances. Elle s’étend à la géostratégie. L’OTAN, dont les forces françaises sous l’impulsion de M. Macron, est dans l’engrenage de futures opérations américaines en mer de Chine avec les risques énormes que cela implique. De mars à juin et dans ce secteur, le Charles-de-Gaulle, le sous-marin nucléaire d’attaque Emeraude, le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre, la frégate furtive Surcouf et le groupe opérationnel amphibie Jeanne-d’Arc ont pris part à des manœuvres militaires américaines clairement dirigées contre la Chine. Il ne s’agit plus d’une présence stratégique française autour des DOM-TOM, mais d’un embrigadement dans le dispositif US lancé par M. Trump, renforcé par M. Biden, et que Washington appelle “l’axe indo-pacifique”. Embrigadement qui ne correspond nullement aux intérêts de la France, même si une partie de nos élus se rêvent en citoyens américains…

Il est clair que la Chine montre militairement les dents. Il est non moins clair que ce problème militaire ne concerne pas l’Europe, mais l’Inde et le Japon, et que les Etats-Unis s'en emparent. On peut d'ailleurs se demander pourquoi M. Biden juge normal d'envoyer la Navy vers la mer de Chine, alors qu’il ne supporterait pas que la flotte de guerre chinoise vienne dans les Caraïbes... Quant aux membres européens de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (déjà insolite en Europe depuis la fin du Pacte de Varsovie), ils n’ont rien à faire dans un dispositif stratégique US contre la Chine – si ce n’est jouer, mais plus dangereusement, un rôle de supplétifs comme naguère en Afghanistan. L'Europe avoue sa vassalité et son coma géopolitique en s’embarquant derrière les Etats-Unis dans ce qu'elle croit être “une stratégie indo-pacifique commune” – alors que Washington ne vise qu’à rétablir son imperium dans ce secteur, au prix éventuel d’un conflit armé avec Pékin... dans lequel nous serions impliqués contre toute raison.