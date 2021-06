Lumières neuves sur la Bible : un livre indispensable

Au contrepied de l’idéologie “déconstructrice” héritée du XIXe siècle, l'enquête de Benoît Gandillot fait connaître la nouvelle compréhension scientifique de la Bible – une mise au jour de ses codes, fil conducteur à travers les siècles et les strates du texte :

Benoît Gandillot présente une révolution – ou contre-révolution – qui se déroule depuis quelques décennies dans les milieux exégétiques, donc discrètement. Des années 1870 à la fin du vingtième siècle, l’exégèse de l’Ancien et du Nouveau Testament avait été peu à peu dominée par la méthode historico-critique : démarche rationnelle qui vise en principe à établir des faits, mais dont la mise en œuvre (l’interprétation de ces faits) a dévié sous l'emprise des courants philosophiques du moment. Plusieurs conséquences ont suivi :

l’assimilation progressive du Texte sacré à une œuvre "allégorique" ou "mythologique",



la perception de la religion chrétienne comme une "construction tardive" déconnectée de son initiateur, Jésus de Nazareth,

d'où la perte de l’articulation entre l’Ancien et le Nouveau Testament : ce qui a obscurci la compréhension du Nouveau...



Le tout a renforcé une opposition artificielle entre foi et raison, une perte certaine de spiritualité, et un embarras croissant au sein de l’Église.

Or, depuis un demi-siècle, l’utilisation des outils scientifiques s’est améliorée. Les conclusions se sont nuancées, voire inversées. À l’insu du grand public, notre intelligence de la Bible s’est redressée. Les vieux errements continuent à dominer dans nombre de médias et d’universités, mais commencent à être dénoncés par une « nouvelle critique » qui regroupe plusieurs axes de la recherche en exégèse. Le livre de Benoît Gandillot récapitule ces récentes avancées, les catégorise et les consolide de façon pédagogique. De surcroît, il nous offre la résolution de plusieurs « énigmes bibliques » : cette nouvelle lecture de la Bible redécouvre et argumente la Tradition hébraïco-chrétienne originelle. Toutes ces découvertes rééquilibrent le dialogue bimillénaire entre foi et raison au sein du catholicisme, et contribuent à restaurer la Tradition héritée des Pères de l’Église et du Magistère dans la lecture du Texte sacré. >>

Benoît Gandillot, La Bible, la Lettre et le Nombre (Cerf)