Signe des temps : l’abstentionnisme de masse pose un grave problème à la République

Mon dernier éditorial de la saison à RCF :

<< 66 % d’abstentions hier soir en France… 31 millions d’abstentionnistes : 11 millions de plus qu’en 2015 ! A ce niveau-là c’est un vrai boycott. Presque une sécession.

Alors : POURQUOI ? On invoque 36 explications possibles : les Français n’auraient pas trouvé l’offre qu’ils auraient souhaitée… Ou bien il leur aurait fallu « le vote par internet » (comme il y a l’achat par internet)… Ou bien c’était « le début de l’été »… Etc.

En tout cas il y a une bizarrerie : les politologues nous disaient qu’on ne voulait plus des partis politiques nationaux et qu’on voulait « de la pro-xi-mi-té ». Mais justement, aux régionales et départementales, on pouvait voter pour des listes d’intérêts locaux sans étiquette partisane : pourtant les gens ont boudé en masse ! Hier soir un expert de Sciences Po disait que le Français « n’a plus le sens civique » et ne réagit plus qu’à ce qui le concerne « lui personnellement ». Mais justement les régionales et départementales touchent la vie quotidienne des gens. Or des millions de gens quand même n’ont pas voté... Est-ce qu’en fait ils ne s’intéresseraient plus à rien ?

Eh bien, pas exactement. Vous avez sûrement entendu des jeunes, par exemple, dire ce qui les intéresse plus que les élections. Beaucoup déclarent que les élections sont un truc de vieux, et que les réseaux sociaux donnent « de meilleurs moyens de s’exprimer » : des moyens, disent-ils, « qui nous ressemblent plus que les élections ».

Mais attention : est-ce que les élections ont pour but de tendre aux gens un miroir pour produire des images « qui leur ressemblent » ? Est-ce que les élections sont à voir comme un « moyen d’expression » au sens où Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok sont des « moyens d’expression » ?

Evidemment non. Les citoyens-électeurs ne sont pas censés faire un selfie, mais désigner des élus chargés d’agir dans l’intérêt général. Si vraiment aujourd’hui ce système républicain ne fonctionnait plus dans l’esprit des gens, c’est que la notion d’intérêt général serait perdue de vue. Il faudrait tous ensemble se poser cette question, et chercher des réponses. >>

https://rcf.fr/la-matinale/l-abstentionnisme-probleme-pou...