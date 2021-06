Combien de fois fera-t-on le coup du "danger imminent" ?

Et si le mythe – démenti dans les urnes– de la “montée du RN”, et son corollaire l’injonction au “front républicain”, étaient l’un des facteurs de l’abstentionnisme de masse ? Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Combien de fois nous refera-t-on le coup du danger imminent ? A chaque élection sauf à la rigueur les municipales, les médias sonnent le tocsin ; chaque fois « la montée du Rassemblement national » est annoncée, et chaque fois on annonce que contre lui tous les autres partis doivent s’unir, quitte à oublier leurs différences.

Regardons ça de plus près. D’une part, le spectre lepéniste s’évanouit presque partout le dimanche à 20 h, dès les premiers résultats. Mais d’autre part on aura entendu, une fois de plus, l’injonction d’oublier toutes les différences politiques : comme si « faire barrage aux lepénistes » était devenu la seule raison d’être du politique dans ce pays.

Le côté anormal de cette consigne finit quand même par apparaître. Dans la région PACA, le candidat écologiste Jean-Laurent Félizia ne s’est désisté qu’à contre-cœur, après avoir tenté pendant vingt-quatre heures, malgré la pression de tous les autres partis, de maintenir sa candidature au second tour. Il expliquait au nom de ses électeurs, je cite : « Nous n’en pouvons plus de l’effacement de nos idées et de nos valeurs… » C’est exact : que devient une démocratie quand elle n’est plus une comparaison entre les propositions des uns et des autres ? Que devient une démocratie quand s’installe une pensée unique, ou pensée-zéro parce ce n’est plus une pensée mais seulement un refus de quelque chose ?

Evidemment je ne suis pas en train de dire que le programme lepéniste est sans problème ! Je dis seulement qu’il est anormal d’entendre dire, depuis des années, que les différences de vision entre les autres partis doivent s’effacer pour s’opposer aux lepénistes : on donne ainsi l’impression que seuls les lepénistes sont différents, ce qui revient à leur donner un atout, comme si désormais ils étaient indispensables et au centre des choses. Ce qui pourtant ne semble pas être l’avis des électeurs, on le voit à chaque scrutin !

Il serait temps de s’apercevoir que cet appauvrissement du débat national est l’une des causes de l’abstentionnisme de masse, qui s’aggrave d’élections en élections, et dont l’énormité dimanche dernier ne peut qu’inquiéter ceux qui se soucient des institutions. Entendre, dans tous les radio-trottoirs, des citoyens déclarer que la politique ne sert à rien, devrait pousser les dirigeants à se poser des questions. Entendre ces citoyens ajouter que la politique « ne [leur] apporte rien dans [leur] vie personnelle », devrait aussi interroger sur l’effet du consumérisme commercial sur les mentalités. On aimerait voir nos débats télévisés aborder ces problèmes… >>

https://www.radiopresence.com/IMG/mp3/23062021_chroeco_airtemps.mp3