Élections : pourquoi cet abstentionnisme de masse ?

Mon édito à RCF ce matin :

<< Emmanuel Macron comme Marine Le Pen avaient tout fait pour transformer ce scrutin en prélude de la présidentielle de l’an prochain. Résultat : les deux perdants d’hier sont le parti d’Emmanuel Macron et, dans une moindre mesure, celui de Marine Le Pen. Le parti Macron continue à dégringoler. Le parti Le Pen est en net recul par rapport aux régionales de 2015.

Les rares électeurs qui sont allés voter hier, ont refusé de voir ces élections sous l’angle de la politique nationale. Ils ont privilégié les considérations locales. S’ils ont réélu des sortants, c’est en fonction non pas de leur couleur partisane, mais de leur bilan régional ou départemental…

Tout se passe comme si, aux yeux des électeurs, les questions locales n’avaient plus rien à voir avec les questions générales ; mais peut-être aussi (et ce serait grave) les polémiques générales ne soulèvent-elles plus, en France, qu’un immense scepticisme… qui vient d’amputer la participation à ces régionales, trop envahies de ces polémiques générales.

Pourquoi le rejet des partis politiques ? Il y a plusieurs hypothèses. Les partis semblent démonétisés, on l’a vu avec les Gilets jaunes. Mais peut-être également les gens ont-ils l’impression que le national n’a plus de prise sur les grandes questions, abandonnées aux pouvoirs financiers et technologiques transnationaux…

Le résultat, en tout cas, c’est un sentiment populaire d’impuissance politique, qui se traduit par l'énorme taux d’abstention hier : 68 %, chiffre sans précédent. Hier soir à la télévision les représentants des partis s’accusaient les uns les autres d’avoir provoqué cela par leurs attitudes respectives. En réalité l’énorme abstentionnisme actuel vient de causes bien plus profondes que la mauvaise organisation du scrutin et le retard dans la distribution des professions de foi. Ce qui est menacé, c’est la survie du politique, dans un monde où les politiciens paraissent dépassés, et où les citoyens sont tentés massivement de tourner le dos à tout ça. >>

PS – La réduction à cinq ans du mandat présidentiel joue aussi un rôle dans la lassitude des électeurs : rendue quasi-permanente, la campagne présidentielle n’excite que les médias mais éclipse les autres scrutins. (Par ailleurs la brièveté du quinquennat dégrade encore la fonction d'un chef de l’Etat devenu faiseur de pluie, et booste – dirait M. Wauquiez.– l'ambition de politiciens de série B).