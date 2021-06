Michel Onfray contre l'écologie "judéo-chrétienne"

Le prophète d'on ne sait quoi parachève sa migration au-delà de la droite. Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< Invité politique de Radio Classique l'autre jour, Michel Onfray s'en prend une fois de plus à ce qu’il nomme “le judéo-christianisme”. C’est à propos de l’écologie. Péremptoire dans ces domaines qu’il ne connaît pas, il balance au micro une série d’affirmations fausses… Je résume :

► primo : à son avis (et quoi qu’en disent les climatologues), le réchauffement climatique n’a rien à voir avec la détérioration de l’atmosphère due aux gaz à effet de serre ;

► secundo : si l’on ne partage pas l’avis d’Onfray, c’est qu’on fait partie de ceux qui cultivent “la peur” ; donc on fait partie des judéo-chrétiens, courant religieux catastrophiste qui cherche toujours à “accuser l’homme” : CQFD. L’intervieweur objecte à Onfray que tous les jours on a de nouvelles preuves scientifiques du facteur économique et industriel dans le changement climatique. Onfray riposte : « Dire ça, c’est rendre l’homme responsable, donc c’est judéo-chrétien », etc.

L’attitude d’Onfray est mentalement navrante – mais typique d’un phénomène nouveau : la contamination des intellectuels par les réseaux sociaux, relais de toutes les absurdités.

On connait depuis longtemps la haine incompréhensive de Michel Onfray envers le christianisme ; elle l’a poussé de la gauche à l’ultradroite où sévissent de vrais antichrétiens, ces “identitaires” entre guillemets pour qui la véritable “identité” de l’Europe serait le paganisme de l’Âge du Bronze. Donc rien d’étonnant à ce qu’Onfray déblatère aujourd’hui contre l’écologie, cible de cette ultradroite. D’autant que sa cible favorite à lui, l’Eglise catholique, propose une conception biblique et christique de l’écologie comme on l’a vu avec l’encyclique Laudato Si ! Raison de plus, pour Onfray, de proclamer que l’écologie relève de l’obscurantisme.

Mais il a un problème. Il se réclame de la Raison. Or dans cette affaire d’écologie, la raison est du côté des scientifiques, qui construisent (de la façon la plus rationnelle) un socle d’observations et de preuves. C’est sur ce socle que s’appuie l’Eglise catholique pour donner la lecture théologique des réalités nouvelles. La foi et la raison marchent ensemble, comme l’enseignait Jean-Paul II dans l’encyclique intitulée précisément Fides et ratio... Foi et raison analysent ensemble les mêmes réalités. Par exemple elles constatent ensemble que l’homme peut nuire à la Terre et ainsi se nuire à lui-même… Constater ça n’est pas du catastrophisme : c’est simplement du réalisme. Mais aujourd’hui la réalité est mal vue ; on lui substitue les opinions et on les clame avec véhémence. C’est ce que fait M. Onfray. Et c’est dommage pour lui. >>