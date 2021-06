Biden veut mettre l'Atlantique Nord en mer de Chine

Lâche soulagement européen devant le "retour" du maître US. Mais il veut nous embarquer (sous l'égide de l'OTAN) dans une aventure militaro-stratégique américaine contre la Chine, au risque de déclencher une catastrophe majeure… D’où une série de questions : sur l'utilité de l’OTAN, la validité de l'UE et le sens du politique. Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Bizarre contact cette semaine à Bruxelles, entre Joe Biden et les dirigeants européens. Plus courtois que Donald Trump mais pas plus ouvert aux intérêts de l’Europe, le président américain venait appeler les pays de l’OTAN à suivre le Pentagone dans sa stratégie en Asie contre la Chine.

Certes il faut résister à la Chine sur le plan financier, économique et commercial. Et il est déjà difficile d’empêcher la Hongrie ou l’Italie de trop s’ouvrir aux intérêts chinois… Mais accepter que l’OTAN intervienne dans le monde entier sous les directives de Washington, et nous embarquer ainsi dans des aventures en mer de Chine qui peuvent dégénérer en Troisième Guerre mondiale, c’est une autre affaire.

Emmanuel Macron semble réticent devant cette perspective et on ne peut pas lui donner tort. Notamment lorsqu’il dit à Biden : “ “L’OTAN est une organisation militaire, la question de notre relation avec la Chine n’est pas seulement une question militaire. L’OTAN est une organisation qui concerne l’Atlantique Nord, la Chine n’a pas grand-chose à voir avec l’Atlantique Nord…” A croire que, dans ce domaine-là, la politique étrangère de la Ve République se sera imposée, plus ou moins, à des présidents français successifs. Cette politique vise à ne pas trop se laisser entraîner dans des opérations militaires pour les intérêts américains ; opérations plus qu’incertaines quant aux résultats (on l’a vu en Afghanistan), surtout si cette fois le nouvel ennemi est le géant chinois…

D’époque en époque, les Etats-Unis ont toujours eu besoin d’un ennemi mythique sur lequel polariser leur opinion publique, pour restaurer leur unité intérieure ébranlée. Et depuis la Guerre froide ils ont toujours voulu, et toujours au nom d’une “défense du monde libre” de plus en plus anachronique, imposer cet ennemi mythique aux Européens. Lesquels se laissent entraîner par réflexe ; on sait combien Chirac les a choqués en refusant naguère de participer à l’invasion de l’Irak…

Observons aussi que réduire la politique étrangère à “se désigner un ennemi”, c’est adopter une conception du politique opposée à celle de la pensée catholique. Pour les catholiques, le politique est le service du bien commun et son idéal est la paix. Les théologiens classiques sont clairs sur ce point. Et tous les papes le rappellent, l’un après l’autre… Souvenons-nous de Jean-Paul II en 1991 condamnant la guerre du Golfe : “Je veux répéter avec force que la guerre ne peut être un moyen de résoudre les problèmes entre les nations : elle ne l’a jamais été et ne le sera jamais.” J’ajouterai : surtout quand la guerre militaire est la poursuite de la guerre économique par d’autres moyens ! Déclencher un holocauste nucléaire pour éliminer la concurrence serait, disons le mot, une forme satanique de l’économie. >>

