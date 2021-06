Paradoxes du télétravail déconfiné

Est-ce vraiment un progrès ? Ses effets dans les entreprises et dans la vie personnelle sont-ils tous positifs ? Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Alors ça y est, l’isolement professionnel a pris fin : au bout de sept mois on retrouve cette semaine le chemin du boulot “en présentiel” (néologisme atroce), et ça fait partie du retour des beaux jours…

En fait, la situation n’est pas si simple.

► Primo, ce n’est pas la fin du télétravail : le protocole sanitaire national appelle les entreprises à le maintenir pendant une partie de la semaine.

► Secundo, beaucoup de gens se sont mis à préférer le télétravail. Ça va avec la tendance de masse à l’informel. Travailler chez soi en pyjama et à n’importe quelle heure, c’est le comble du "venez comme vous êtes" de la pub MacDo : slogan commercial devenu le mot d’ordre des comportements dans presque tous les domaines.

► Et tertio, la dispersion des équipes professionnelles en une poussière de postes à domicile va dans le sens de ce que Boltanski et Chiapello, dans un livre fondamental, appelaient le nouvel esprit du capitalisme : un certain nombre d’entreprises sautent sur l’occasion de réduire leurs locaux et (maintenant) de les rendre peu accueillants aux salariés en supprimant leur table et leur siège personnels ; elles appellent ça le “flex office” (puisqu’il faut parler américain), ça vise à dégrader les conditions de travail pour pousser le salarié à rester chez lui, et c’est le comble d’une flexibilité dont l’idéal managérial serait le zéro-salariés…

Mais comme le dit François Hommeril, président du syndicat des cadres CFE-CGC, "un poste 100 % télétravaillable, ça n’existe pas. Le travail, ça se fait au sein d’un collectif". Cette dimension collective du travail en équipe était la définition même de l’entreprise autrefois : avant le néolibéralisme dont le véritable but est financier et non économique.

Du coup, on s’interroge sur l’accord national interprofessionnel signé en novembre 2020. Selon cet accord, le télétravail doit être volontaire de la part du salarié. Mais dans les cas où tout est fait pour le dissuader de venir dans les locaux de l’entreprise, le volontariat devient une fiction : une de plus, à notre époque qui rend fictives les notions héritées d’un passé plus social. On peut même se demander si ce n’est pas un peu la même chose en politique : mais c’est une autre histoire. >>

https://www.radiopresence.com/emissions/societe/actualite/l-air-du-temps/article/l-air-du-temps-du-09-juin