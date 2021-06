Les géants du numérique espionnent vos téléphones

Un lanceur d'alerte ex-employé d'Apple nous appelle à la vigilance ! Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< Contrairement à ce qu’affirmait Alain Minc il y a plus de vingt ans, tout le monde sait aujourd’hui que la mondialisation économique et technologique n’est pas “heureuse” pour nous autres, citoyens de base. Et contrairement à ce qu’affirmaient d’autres intellectuels parisiens à la même époque, cette mondialisation n’est pas non plus un progrès moral de la société. Au lieu d’être promue par des institutions soucieuses du bien commun de l’humanité, elle est la chasse gardée de multinationales exclusivement soucieuse de leurs profits : ce qui les mène à des pratiques très éloignées de nos intérêts.

Dernier exemple en date : l’affaire de l’espionnage des vies privées par le géant numérique Apple. Ce scandale (qui n’inquiétait guère nos dirigeants) vient d’éclater grâce à un lanceur d’alerte, le Français Thomas Le Bonniec, 26 ans, qui a travaillé deux mois pour Siri : un sous-traitant d’Apple basé à Cork, en Irlande. Avec de nombreux autres stagiaires de diverses langues, dont une vingtaine de Français, il était chargé d’écouter les conversations enregistrées des utilisateurs de Siri : “J’en ai écouté 1300 par jour, pendant huit ou dix semaines… Tout ce que vous pouvez imaginer d'intime, les gens le disent à côté de leur appareil, et parfois même à leur appareil. Et vraiment, c'était pas ma place d'entendre ça !”

Choqué de ce qu’on lui fait faire, Thomas démissionne. Il redoute qu’Apple n’utilise à des fins commerciales ces données privées ultrasensibles : “Apple essayant de se positionner sur le marché de la santé, si vous dites au téléphone ou par SMS que vous avez un cancer, qu'un de vos proches a un cancer, que quelqu'un a une sclérose en plaques dans votre famille, ce sont des informations qui peuvent intéresser la multinationale. Dans le marché de la santé aux Etats-Unis, c'est exactement ce genre d'informations que les assureurs de santé vont rechercher pour faire augmenter les prix, pour faire payer plus cher la même assurance, etc."

Vous me direz : en France, heureusement, la santé reste en partie dans le domaine public : vigilance à laquelle Jean-Paul II exhortait dans l’encyclique Centesimus Annus. Mais les partisans de la privatisation totale de la santé, c’est-à-dire de sa marchandisation, continuent leur pression à Paris et à Bruxelles. Et leurs moyens financiers sont colossaux. Il faut donc veiller, pour citer encore Jean-Paul II, à ce que la santé comme d’autres "biens humains précieux et fragiles" ne soit pas laissée "à la merci du marché". Pour cela il fait soutenir les lanceurs d’alerte, qui s’engagent à leurs risques et périls dans un combat souvent dangereux pour eux y compris sur le plan judiciaire. Ce sont des kamikaze du bien commun.

Et attention à ce que nous racontons dans nos smartphones ! >>