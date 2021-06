Quand les saumons doivent migrer par la route

Le système d’Ubu frappe en Californie ! Mon éditorial à RCF :

<< Je vous raconte une histoire d’animal qui en dit long sur l’époque : le saumon. Il a des habitudes particulières. Mais la migration par la route, en camions semi-remorque, de 17 millions de poissons sur 150 kilomètres, est une innovation considérable ! Je m’explique : tout le monde sait que les saumons sauvages remontent les rivières chaque année pour aller pondre ; ensuite leurs jeunes nés dans l’eau douce descendent les rivières vers l’océan…. Mais il y a de moins en moins de saumons sauvages à cause de la surpêche, des pollutions marines, du réchauffement et de l’acidification des eaux, ainsi que de la disparition des insectes dont se nourrissaient les jeunes saumons pendant leur trajet... De plus, en Californie, voilà cette année encore la sécheresse précoce : les rivières sont trop chaudes et n’ont plus assez d’eau pour que les jeunes saumons puissent nager vers l’océan.

On assiste donc à ce spectacle : des colonnes entières de camions-citernes viennent chercher de jeunes saumons pour les conduire par la route vers les eaux du Pacifique dans la baie de San Francisco. Et ça va recommencer en 2022 : depuis plusieurs années le réchauffement climatique frappe durement l’ouest des Etats-Unis ; désormais il faut attendre cinq ou six mois avant le retour de la pluie…

Tout ça n’avait pas mérité l’intérêt du président Trump en 2020. Mais en 2021 il n’est plus président ; d’ailleurs ses théories révulsaient les gens en Californie où l’écologie est à la mode. Enfin, "écologie" si on veut ! Parce que les camions-citernes ne viennent pas sauver les jeunes saumons sauvages dans leurs rivières bouillantes. Ils viennent chercher de jeunes saumons d’élevage dans les écloseries, lieux de reproduction artificielle de l’industrie piscicole. Autrement dit, on remplace par des saumons industriels une petite partie des saumons naturels – lesquels disparaissent à cause des calamités environnementales issues (pour beaucoup) de l’économie... C’est un peu la logique du père Ubu : personnage qui semble avoir un rôle dans la gouvernance du monde développé. >>

