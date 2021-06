Ecosse : un protestantisme pro-UE sauf sur les moeurs

Un rigorisme enraciné en Ecosse depuis John Knox (1514-1572) Indépendantiste et "européenne" en 2021, la ministre des Finances écossaise Kate Forbes ne dissimule pas son christianisme étranger au climat LGBTQI de Bruxelles... Mon éditorial à RCF :

<< Tout le monde sait que l’Union européenne évite la référence aux racines chrétiennes “par égard pour les autres religions”. Un des pays à l’avant-garde de cette attitude était l’Angleterre… Mais l’Angleterre a quitté l’Union européenne. Et l’Ecosse, qui veut quitter l’Angleterre, veut à tout prix revenir, elle, dans l’Union européenne ! Or l’Ecosse, à l’avant-garde de valeurs “européennes” comme l’égalité homme-femme, n’est pas à l’avant-garde de la froideur envers le christianisme. Voici ce que vient de déclarer à la BBC Mme Kate Forbes, 30 ans, ministre des Finances du gouvernement indépendantiste : "Je crois en la personne de Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi, qu'il m'a sauvée et que mon appel est de le servir, de l'aimer et de servir et d'aimer mon prochain de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force. C'est essentiel à mon être. Je suis une personne avant d'être une femme politique, et cette personne continuera à croire que je suis faite à l'image de Dieu." Voilà un langage qui n’est pas tout à fait celui de la classe politique du continent.

Et les actes suivent les mots : en mai 2018, Kate Forbes, chrétienne convaincue, mène une bataille dans l’enseignement pour que les enfants chrétiens d’Ecosse puissent parler de leur religion à l’école sans qu’on leur fasse des histoires. Un mois plus tard, la cheffe du gouvernement régional écossais nomme Mme Forbes ministre des Finances ! Et le 6 mai 2021, Kate Forbes est réélue députée avec une majorité en forte progression. Et re-nommée ministre. En Ecosse, les positions chrétiennes n’entravent pas une carrière, bien que Kate Forbes appartienne à la Free Church of Scotland fondée en 1840 dans les Highlands : une église évangélique dont les positions sur les moeurs ne sont vraiment pas celles de Bruxelles. Néanmoins la jeune ministre Forbes avec son gouvernement veut qu’une Ecosse indépendante soit membre de l’Union européenne... Comme dit Shakespeare, il y a plus de choses au ciel et sur la terre que n’en peut rêver toute la philosophie. >>